https://tr.sputniknews.com/20220523/abdnin-rusyaya-karsi-ikinci-cepheyi-acmak-icin-suriyeyi-hareketlendirmeye-calistigini-goruyoruz-1056650829.html

'ABD’nin Rusya’ya karşı ikinci cepheyi açmak için Suriye’yi hareketlendirmeye çalıştığını görüyoruz'

'ABD’nin Rusya’ya karşı ikinci cepheyi açmak için Suriye’yi hareketlendirmeye çalıştığını görüyoruz'

Musa Özuğurlu’ya göre, Suriye'nin kuzeyine 1 milyon sığınmacı yerleştirme planına Şam'dan tepki gelmesinde, ABD-Türkiye temasları ve Rusya'ya baskı için ikinci... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T22:48+0300

2022-05-23T22:48+0300

2022-05-25T01:01+0300

eksen

suriye

türkiye

sığınmacı krizi

rusya

abd

ab

ürdün

lübnan

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ABD yönetiminin öncülük ettiği rejim değişikliği operasyonunun başarısız olduğu Suriye'de istikrarsız devamının gerekçelerinden biri kılınan sığınmacıların jeopolitik kullanımının sonu gelmiyor. Türk hükümeti, sayıları resmi olarak 3.7 milyonla ifade edilen Suriyeli sığınmacıların, ABD ve NATO'nun dünya çapında savaşlarından akıp gelenlerle birlikte yol krizin iç siyaseti etkilemesiyle birlikte 'İdlib'de 100 bin briket ev yapıp 1 milyon sığınmacı gönderme' başlıklı revize bir plan açıkladı. Ankara'nın açıklamalarına nadiren tepki veren Suriye yönetiminden bu kez itiraz geldi. Lübnan ve Ürdün'le Suriyelilerin dönüş anlaşmalarını kotarmış ve en son terör suçlarını bile kapsayan genel af çıkarmış olan Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı, Ankara'nın planını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Suriye Arap Cumhuriyeti Erdoğan'ın ucuz açıklamalarını ve Suriye halkına yapılan oyunları reddediyor" denilirken, diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısında bulundu. Şam, Erdoğan'ın açıklamasının 'Suriye'ye ve Suriye halkı ile toprak bütünlüğüne karşı saldırgan oyunu açığa çıkardığı yer alırken, "Asıl amaç sömürgecilik" vurgusu yapıldı.Diğer yandan Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Türkiye ve ABD'den yetkililerin toplantıların gerçekleştirdiği iddiaları ortaya atıldığı bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK/YPG'ye yönelik son üç yılda yarım kalan operasyona girişileceği yönünde bir çıkış gelmesi dikkat çekti.Son gelişmeleri gazeteci-yazar Musa Özuğurlu ile konuştuk.‘Şam'ın tepkisinde 1 milyon insan yerleştirme planlarının somutlanması etkili olabilir'Musa Özuğurlu’ya göre, Erdoğan yönetiminin daha önce de söz ettiği Suriyelilerin gönderilmesi temasının son dönemdeki tartışmalarla somutlanması, Suriye Dışişleri'nin tepkisinde etkili oldu. ABD'li yetkililerin Azez bölgesinde Türkiye'yle temasta bulundukları yolundaki haberler ve Ukrayna harekatına odaklanmış Rusya Federasyonu'na baskı yönünde hareketlenme iddialarının da konuşulduğunu anımsatan Özuğurlu, diğer yandan Ankara'nın iç siyasetteki tartışmalar ve bölgede demografik değişimle uzun vadeli hükümetleşme planlarını anımsattı:'Lübnan’dan ve Ürdün'den hemen hemen hepsi döndü'Suriye yönetiminin Lübnan ve Ürdün ile anlaşmaları sonucunda sığınmacıların hemen hepsinin geri döndüğünü, sınır bölgelerinin yakınlığının bunda etkili olduğunu belirten Özuğurlu, Türkiye'de ise 'fiziki zorluklar bulunduğunu' söyledi. Şam'ın muhaliflere yönelik af kararlarını da anımsatan Özuğurlu, Türkiye'den geri dönüş olmamasında asıl etkinin ise Ankara'nın bu insanları siyasi enstrüman olarak kullanması olduğu değerlendirmesinde bulundu:'ABD’nin burada çifte standart uyguladığını görüyoruz'Özuğurlu, ABD'nin bölgede Kürt oluşumuna verdiği destekle Suriye için stratejik önemdeki petrol ve tahıla el konularak yaratılan duruma işaret ederken, diğer yandan Erdoğan hükümetiyle temasların dikkat çekici olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bir yandan NATO içinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz ederken, Fırat'ın batısı için ABD ile görüşmeler yaptığı iddialarını anımsatan Özuğurlu, Suriye üzerinden ikinci bir cephenin hareketlendirilip hareketlendirilmeyeceğinin görüleceğini vurguladı:

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suriye, türkiye, sığınmacı krizi, rusya, abd, ab, ürdün, lübnan