‘ABD’nin senaryosu aynı, Tayvan Uzak Doğu'nun yeni Ukrayna’sı olabilir’

“ABD’nin Tayvan’dan vazgeçmesi düşünülemez. Tayvan, ABD için jeopolitik ve stratejik bir koz olarak her zaman elinde duruyor. Çin ise başından beri Tayvan'da barışçıl birleşmeyi her zaman savunmuştur. Biden bir şekilde Tayvan’da kuvvet kullanılarak statükonun değiştirilmesine yönelik cevabımız Ukrayna'da Rusya'ya karşı nasıl olduysa, Asya'da da Tayvan nedeniyle Çin'e karşı böyle olacaktır gibi bir paralellik kurdu. Ve bu paralellik ile birlikte Ukrayna'dan sonra da ikinci kriz noktası Tayvan mı diye tartışılmaya başlandı. Benim değerlendirmeme göre ise Asya'da yeni bir Ukrayna krizi başlayabilir. Tabii ABD Tayvan’dan ölümü göstererek sıtmaya razı etme arayışı içerisinde. Sürekli diyor ki ‘Çin size saldıracak, sizi işgal edecek’ her yıl aynı senaryolar üzerinden Tayvan'a muazzam silah satışı yapıyor.”