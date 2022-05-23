https://tr.sputniknews.com/20220523/afganistan-uyruklu-414-duzensiz-gocmen-erzurumdan-ulkelerine-gonderildi-1056601573.html
Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
Erzurum'daki geri gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulan 414 kişinin ülkelerine gönderilmesiyle ocak ayından bu yana yurt genelinde sınır dışı edilen... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T17:07+0300
2022-05-23T17:07+0300
2022-05-23T17:07+0300
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afganistan
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kaçak göçmen
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen, 3 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, 22 ve 23 Mayıs'ta otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 414 düzensiz göçmen, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.
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afganistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen
Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
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Erzurum'daki geri gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulan 414 kişinin ülkelerine gönderilmesiyle ocak ayından bu yana yurt genelinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 28 bin 857'ye yükseldi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 414 düzensiz göçmen, 3 farklı charter seferiyle Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.
Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışma sürüyor.
Bu kapsamda Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, 22 ve 23 Mayıs'ta otobüslere bindirilerek Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sıkı güvenlik önlemi altında sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi.
Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 414 düzensiz göçmen, charter seferleriyle Kabil'e gönderildi.