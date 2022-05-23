https://tr.sputniknews.com/20220523/aliyev-ve-pasinyandan-kararnameler-iki-ulkede-de-sinir-komisyonlari-kuruldu-1056604919.html

Aliyev ve Paşinyan'dan kararnameler: İki ülkede de sınır komisyonları kuruldu

Aliyev ve Paşinyan'dan kararnameler: İki ülkede de sınır komisyonları kuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:10+0300

2022-05-23T19:10+0300

2022-05-23T19:14+0300

ilham aliyev

dünya

nikol paşinyan

sınır

görüşme

anlaşma

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Dün Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan, bugün ülkelerinde sınır komisyonlarını kurdu.Michel, dünkü görüşmeden sonraki açıklamasında, iki ülkenin sınır komisyonlarının ilk ortak toplantısını iki ülke arasındaki sınırda önümüzdeki günlerde yapacağını, bu toplantıda sınırların belirlenmesi ve sınır bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulması konularının ele alınacağını belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.

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ilham aliyev, nikol paşinyan, sınır, görüşme, anlaşma