https://tr.sputniknews.com/20220523/almanyada-polis-siddeti-turk-ailenin-evini-basip-darp-ettiler-1056586367.html

Almanya'da polis şiddeti: Türk ailenin evini basıp darp ettiler

Almanya'da polis şiddeti: Türk ailenin evini basıp darp ettiler

Köln’de 15 polisin evlerini basarak öldüresiye dövdüğü Erkan Küçük, tedavi için götürüldüğü hastanede de ırkçılığa maruz kaldı. Küçük’ün eşi Şeyda Küçük... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T09:34+0300

2022-05-23T09:34+0300

2022-05-23T09:52+0300

dünya

almanya

polis

şiddet

komşu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056586204_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_9cc5966907db53e81b347629f4f2db80.jpg

Yeni Şafak'tan Erkan Küçük'ün haberine göre, Köln şehrinde yaşayan Erkan ve Şeyda Küçük çiftinin evini, 9 yaşındaki yeğenlerine doğum günü hediyesi olarak oyuncak silah almalarının ardından, 15 polis bastı. Bir Alman komşunun ihbarı üzerine baskın düzenleyen polisler, eşinin gözü önünde genç adamı dakikalarca dövdü. Küçük çifti ikinci şoku tedavi için gittiği hastanede yaşadı. Kendilerini tedavi eden Doktor, “Şükredin Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz” dedi. 'Başına siyah torba geçirip, ellerini arkadan kelepçelediler'Polis şiddetine maruz kalan Şeyda Küçük, şunları kaydetti: “Eşimin kardeşi ve Alman eşi alt katta oturuyorlar. 9 yaşındaki oğullarının doğum günüydü. Pazar günü her yer kapalı olduğu için eşim, semtimizde kurulan pazara gidip bir oyuncak silah aldı. Biz her şeyden habersiz evde otururken kapı çaldı. İçeri aniden dört Alman özel harekat polisi girdi ve hiçbir şey sormadan eşimi dövmeye başladılar. Ne olduğunu anlayamadık. Başımı örtmeme izin vermediler. Bir polis bana silah doğrulttu. Evde 4 istihbarat, 5 kriminal, toplam 15 polis ve arama köpeği vardı. Polis bana evi 3 saattir drone ile izlediklerini söyledi. Eşimi gözümün önünde dakikalarca dövdüler. Daha sonra onu yatak odasına götürdüler. Seslerini duyuyordum. Orada başına siyah torba geçirip, ellerini arkadan kelepçelediler. Burnu kırıldı, gözündeki hasarın boyutları henüz belli değil. Bu süreçte hiçbir soruma cevap vermediler. Bana susmamı söylediler.Her anlamda büyük bir şiddet gördük. Eşimi doktora götürdüğümüzde Alman doktorun sözlerine inanamadım. Doktor bize, ‘Şükredin, Amerika’da olsaydınız şimdiye ölmüştünüz, dua edin biz iyiyiz ve size bir şey yapmadık.’ dedi. İnanamadım. Üstelik suçsuz olduğumuz ortada. Eşim Almanya’da doğmuş ve buranın vatandaşı. Sakallı olduğu ve Müslüman olduğu için böyle bir şiddet uygulama hakkını kendilerinde gördüler."'Alman komşu ihbar etti'Olayın sorumlusunun ırkçı bir Alman komşu olduğunu söyleyen Küçük, "Bizi ihbar edenin o olduğunu düşünüyoruz. Onun yüzünden bize dünyanın en büyük suçunu işlemişiz gibi davrandılar. Bütün sokağı kapattılar, drone ile evin içinden çektikleri örtüsüz fotoğraflarımı baskından önce bütün mahalleye dağıtmışlar. Çok utandım. Burada Almanlar ağırlıkta oturuyor. Mahallede ilk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyledi. Her şeye rağmen komşularımız ve arkadaşlarımızın bize destek olması güç verdi" dedi.Küçük, Alman basının da olayları çarpıttığını söyledi ve "Haberlerde şahsı evden kaçarken yakaladıklarını ve direndiği için etkisiz hale getirdiklerini yazmışlar. Olanlara rağmen zanlıyı doktora götürdüklerini söylemişler. Asla böyle bir şey yaşanmadı. Üstelik polis doktora giderken bizimle gelmedi ve siz gidin sonradan haberleşiriz dediler. Aramadılar ve onun durumunu sormadılar. Yayınladıkları haberde yanlış alarm ifadelerini kullanmışlardı. Tek doğru söz buydu" diye konuştu.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, polis, şiddet, komşu