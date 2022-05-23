https://tr.sputniknews.com/20220523/ankara-buyuksehir-belediyesi-25-ilcenin-tamaminda-ciftciye-destek-baslatti-1056610524.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı
Yerli üretimi artırmak ve başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:24+0300
2022-05-23T22:24+0300
2022-05-23T22:46+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
çiftçi
destek
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056610612_6:0:637:355_1920x0_80_0_0_b1ed9c07dac3800ed0cd387d8eba5bb0.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9.5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056610612_85:0:558:355_1920x0_80_0_0_a2c5447f421a35480459b66f6b8bd711.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, çiftçi, destek, yardım
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı
22:24 23.05.2022 (güncellendi: 22:46 23.05.2022) Abone ol
Yerli üretimi artırmak ve başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında başkentli çiftçilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9.5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.
Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.
Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.
Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi.