Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/ankara-buyuksehir-belediyesi-25-ilcenin-tamaminda-ciftciye-destek-baslatti-1056610524.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı
Yerli üretimi artırmak ve başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:24+0300
2022-05-23T22:46+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
çiftçi
destek
yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056610612_6:0:637:355_1920x0_80_0_0_b1ed9c07dac3800ed0cd387d8eba5bb0.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9.5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056610612_85:0:558:355_1920x0_80_0_0_a2c5447f421a35480459b66f6b8bd711.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, çiftçi, destek, yardım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında çiftçiye destek başlattı

22:24 23.05.2022 (güncellendi: 22:46 23.05.2022)
© AAçiftçi
çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Yerli üretimi artırmak ve başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal kalkınma hamlesini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında başkentli çiftçilere şimdi de sebze fidesi desteği sağlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9.5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.
Sebze fidesi dağıtımı 28 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek.
Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.
Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini dile getirdi.
Arpa, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
EKONOMİ
Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала