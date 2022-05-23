https://tr.sputniknews.com/20220523/ankarada-fetonun-disisleri-bakanligi-yapilanmasina-yonelik-sorusturmada-53-gozalti-karari-1056585603.html

Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T09:08+0300

2022-05-23T09:08+0300

2022-05-23T09:08+0300

türkiye

ankara

fetö

fetö/pdy

gözaltı

dışişleri bakanlığı

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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı verildi.Ankara'da, başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220510/ankara-merkezli-12-ilde-28-fetopyd-uyesine-gozalti-karari-1056235849.html

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ankara, fetö, fetö/pdy, gözaltı, dışişleri bakanlığı