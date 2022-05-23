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Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T09:08+0300
2022-05-23T09:08+0300
türkiye
ankara
fetö
fetö/pdy
gözaltı
dışişleri bakanlığı
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FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı verildi.Ankara'da, başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220510/ankara-merkezli-12-ilde-28-fetopyd-uyesine-gozalti-karari-1056235849.html
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ankara, fetö, fetö/pdy, gözaltı, dışişleri bakanlığı

Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı

09:08 23.05.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 5'i aktif çalışan 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı verildi.
Ankara'da, başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
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Ankara merkezli 12 ilde 28 FETÖ/PYD üyesine gözaltı kararı
10 Mayıs, 09:35
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