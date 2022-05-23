https://tr.sputniknews.com/20220523/arkadasinin-yardim-cigligina-kosan-genc-kadin-ucuruma-dusup-hayatini-kaybetti-1056597384.html

Arkadaşının yardım çığlığına koşan genç kadın, uçuruma düşüp hayatını kaybetti

Arkadaşının yardım çığlığına koşan genç kadın, uçuruma düşüp hayatını kaybetti

Antalya'da piknik dönüşü eşinin kayalıktan düştüğünü fark edince yardım çığlıkları atan Yasemin Sarıca'nın yardımına koşan arkadaşı Seval Öncül, yaklaşık 100... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T14:57+0300

2022-05-23T14:57+0300

2022-05-23T14:57+0300

yaşam

antalya

uçurum

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Antalya'da bir kadın, uçuruma yuvarlanan arkadaşına yardım etmek isterken kayalıklardan düştü.Olay, dün akşam saatlerinde Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce evlenen Seval ve Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep- Yasemin Sarıcan çifti ile pikniğe gitti.Akşam saatlerinde dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Yol kenarındaki tel çiti geçen Sarıcan, bir anda dengesini kaybedince uçuruma yuvarlandı.Eşinin düştüğünü fark eden 25 yaşındaki Yasemin Sarıcan'ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti aracı durdurdu.100 metrelik uçurumdan düştüRecep Sarıcan'ın düştüğü yere bakmaya giden Seval Öncül, yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan çalışma sonucu Recep Sarıcan bulunduğu yerden çıkartıldı. İki bacağının kırık olduğu belirlenen Sarıcan, hastaneye kaldırıldı.Seval Öncül'ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler, Sahil Güvenlik'ten destek istedi. Sahil Güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Seval Öncül'ün, hayatını kaybettiğini belirledi.Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bu sabah ailesi tarafından alınan Seval Öncül'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Kumluca ilçesine götürüldü.

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antalya, uçurum