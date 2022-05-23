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https://tr.sputniknews.com/20220523/azerbaycan-ermenistan-ve-ab-arasindaki-uclu-toplanti-brukselde-basladi-1056585230.html
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T08:39+0300
2022-05-23T08:40+0300
azerbaycan
ermenistan
ab
dünya
nikol paşinyan
ilham aliyev
charles michel
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor. Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/pasinyan-ve-aliyev-22-mayista-brukselde-tekrar-bir-araya-gelecek-1056514420.html
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azerbaycan, ermenistan, ab, nikol paşinyan, ilham aliyev, charles michel

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı

08:39 23.05.2022 (güncellendi: 08:40 23.05.2022)
© İHA / KAMİL NADİRLİİlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan
İlham Aliyev- Charles Michel- Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı dün başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.
Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.
Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Davos'ta görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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