https://tr.sputniknews.com/20220523/azerbaycan-ermenistan-ve-ab-arasindaki-uclu-toplanti-brukselde-basladi-1056585230.html

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T08:39+0300

2022-05-23T08:39+0300

2022-05-23T08:40+0300

azerbaycan

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ab

dünya

nikol paşinyan

ilham aliyev

charles michel

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor. Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220519/pasinyan-ve-aliyev-22-mayista-brukselde-tekrar-bir-araya-gelecek-1056514420.html

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