https://tr.sputniknews.com/20220523/azerbaycan-ermenistan-ve-ab-arasindaki-uclu-toplanti-brukselde-basladi-1056585230.html
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T08:39+0300
2022-05-23T08:39+0300
2022-05-23T08:40+0300
azerbaycan
ermenistan
ab
dünya
nikol paşinyan
ilham aliyev
charles michel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056585305_0:0:1923:1083_1920x0_80_0_0_755323eb70dbd7b35ee6ce1431d00fae.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor. Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220519/pasinyan-ve-aliyev-22-mayista-brukselde-tekrar-bir-araya-gelecek-1056514420.html
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056585305_97:0:1820:1292_1920x0_80_0_0_59108b701c100233f4e5e98d2e455569.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, ermenistan, ab, nikol paşinyan, ilham aliyev, charles michel
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı Brüksel'de başladı
08:39 23.05.2022 (güncellendi: 08:40 23.05.2022) Abone ol
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı dün başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü toplantı dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.
Görüşmenin gündeminde, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması konusunda ilgili komisyonlarda müzakerelerin açılması konuları yer alıyor.
Aliyev ve Paşinyan, Michel’in davetiyle 14 Aralık 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde Brüksel’de bir araya gelmişti.