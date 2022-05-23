https://tr.sputniknews.com/20220523/baede-bir-restoranda-patlama-2-olu-120-yarali-1056604970.html
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir restorandaki patlama nedeniyle 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:10+0300
2022-05-23T19:10+0300
2022-05-23T19:10+0300
türkiye
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Reuters'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu iki kişi öldü, 120 kişi yaralandı.Deniz kıyısına yakın bir bölge olan Khaldiya'da yer alan restorandaki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.Polis, çok sayıda dükkanın hasar gördüğünü ve dört binanın boşaltıldığını bildirdi.
türkiye
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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MIA „Rosiya Segodnya“
abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae)
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir restorandaki patlama nedeniyle 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
Reuters'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu iki kişi öldü, 120 kişi yaralandı.
Deniz kıyısına yakın bir bölge olan Khaldiya'da yer alan restorandaki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.
Polis, çok sayıda dükkanın hasar gördüğünü ve dört binanın boşaltıldığını bildirdi.