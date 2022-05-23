https://tr.sputniknews.com/20220523/baede-bir-restoranda-patlama-2-olu-120-yarali-1056604970.html

BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bir restorandaki patlama nedeniyle 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:10+0300

2022-05-23T19:10+0300

2022-05-23T19:10+0300

türkiye

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Reuters'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki bir restoranda gaz tüpünün patlaması sonucu iki kişi öldü, 120 kişi yaralandı.Deniz kıyısına yakın bir bölge olan Khaldiya'da yer alan restorandaki patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.Polis, çok sayıda dükkanın hasar gördüğünü ve dört binanın boşaltıldığını bildirdi.

türkiye

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae)