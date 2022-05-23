https://tr.sputniknews.com/20220523/bati-medyasi-abd-turkiyeyi-karadenizi-nato-gemilerine-acmaya-ikna-etmeli-1056582277.html
Batı medyası: ABD, Türkiye’yi Karadeniz’i NATO gemilerine açmaya ikna etmeli
Batı medyası: ABD, Türkiye’yi Karadeniz’i NATO gemilerine açmaya ikna etmeli
The Hill, ABD’nin Türkiye’yi Karadeniz’i NATO savaş gemilerine açmaya ikna etmesi gerektiğini belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T02:46+0300
2022-05-23T02:46+0300
2022-05-23T02:47+0300
abd
türkiye
karadeniz
dünya
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The Hill'de Seth Cropsey imzalı yazıda, ABD Başkanı Joe Biden’a, NATO’nun uzun vadeli konumunu güçlendirmek için hızlı davranmaya tavsiye ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkarlarını kabul etmeye ve Türkiye’ye uygun şekilde kur yapmaya çağırdı. Uzlaşmaya varılması için ABD’ye, Türkiye’ye istediği askeri teknolojilerini satmayı öneren yazar, bunun NATO’yu güçlendireceğini ve Türkiye’yi, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine vetoyu kaldırmaya ikna edeceğini düşünüyor.Yazıda, Türkiye’nin, “Ancak ABD, Türkiye’ye rüşvet vermemekle yetinmemeli. Bunun karşılığında Türkiye’nin NATO deniz kuvvetlerini Karadeniz’e alması gerekiyor. Bu, Türkiye açısından tansiyonu yükselten bir karar olacak ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki diplomatik rolünü baltalayacak, fakat NATO ezici bir stratejik üstünlük elde edecek” ifadesine yer verildi.
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abd, türkiye, karadeniz
Batı medyası: ABD, Türkiye’yi Karadeniz’i NATO gemilerine açmaya ikna etmeli
02:46 23.05.2022 (güncellendi: 02:47 23.05.2022) Abone ol
The Hill, ABD’nin Türkiye’yi Karadeniz’i NATO savaş gemilerine açmaya ikna etmesi gerektiğini belirtti.
The Hill'de Seth Cropsey imzalı yazıda,
ABD Başkanı Joe Biden’a, NATO’nun uzun vadeli konumunu güçlendirmek için hızlı davranmaya tavsiye ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkarlarını kabul etmeye ve Türkiye’ye uygun şekilde kur yapmaya çağırdı. Uzlaşmaya varılması için ABD’ye, Türkiye’ye istediği askeri teknolojilerini satmayı öneren yazar, bunun NATO’yu güçlendireceğini ve Türkiye’yi, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğine vetoyu kaldırmaya ikna edeceğini düşünüyor.
Yazıda, Türkiye’nin, “Ancak ABD, Türkiye’ye rüşvet vermemekle yetinmemeli. Bunun karşılığında Türkiye’nin NATO deniz kuvvetlerini Karadeniz’e alması gerekiyor. Bu, Türkiye açısından tansiyonu yükselten bir karar olacak ve Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki diplomatik rolünü baltalayacak, fakat NATO ezici bir stratejik üstünlük elde edecek” ifadesine yer verildi.