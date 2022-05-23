https://tr.sputniknews.com/20220523/bayburtta-bodrumspor-kafilesinin-kaldigi-otele-saldiri-1056581458.html
Bayburt'ta Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırı
Bayburt'ta Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırı
TFF 2’nci Lig play-off yarı final rövanş maçı için Bayburt'a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı otel önünde toplanan bir grup olay çıkardı. Küfürlü tezahürat... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T01:13+0300
2022-05-23T01:13+0300
2022-05-23T01:13+0300
türkiye
bayburt
bodrumspor
otel
saldırı
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TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti. Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti. Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.
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bayburt, bodrumspor, otel, saldırı
Bayburt'ta Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırı
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TFF 2’nci Lig play-off yarı final rövanş maçı için Bayburt'a giden Bodrumspor kafilesinin kaldığı otel önünde toplanan bir grup olay çıkardı. Küfürlü tezahürat yapıp torpil patlatan grup oteli basmaya kalkıştı.
TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt’a gitti.
Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı.
Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.
Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.