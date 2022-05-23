https://tr.sputniknews.com/20220523/belarus-ordusundaki-denetlemenin-yeni-etabinda-silahlarin-durumu-analiz-edilecek-1056601816.html
Belarus ordusundaki denetlemenin yeni etabında silahların durumu analiz edilecek
Belarus ordusundaki denetlemenin yeni etabında silahların durumu analiz edilecek
Belarus Savunma Bakanlığı, orduda tepki kuvvetlerinin denetlenmesinin bir sonraki etabının başladığını, bu aşamada silah ve teçhizatın depolardan çıkarılarak... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T17:19+0300
2022-05-23T17:19+0300
2022-05-23T17:19+0300
savunma
belarus
belarus savunma bakanlığı
ordu
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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nde tepki kuvvetleri denetlemesinin sıradaki etabının başladığı, bu etapta silah ve teçhizatın kontrol edilmesinin, durumunun analiz edilmesinin ve çeşitli rotalarda hareket ettirilmesinin planlandığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, askerlik yapmakla yükümlü kişilerin askere alınmasının öngörülmediği ifade edildi.Belarus Savunma Bakanlığı 4 Mayıs’ta ordudaki tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığını, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere hareket etme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getirme gibi konuların tatbik edileceğini duyurmuştu. Belarus 10 Mayıs’ta da denetlemenin ikinci aşamasına geçildiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/belarusta-terore-tesebbuse-idam-cezasi-onaylandi-1056477904.html
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Belarus ordusundaki denetlemenin yeni etabında silahların durumu analiz edilecek
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Belarus Savunma Bakanlığı, orduda tepki kuvvetlerinin denetlenmesinin bir sonraki etabının başladığını, bu aşamada silah ve teçhizatın depolardan çıkarılarak çeşitli mesafelere hareket ettirileceğini ve durumlarının kontrol edileceğini bildirdi.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nde tepki kuvvetleri denetlemesinin sıradaki etabının başladığı, bu etapta silah ve teçhizatın kontrol edilmesinin, durumunun analiz edilmesinin ve çeşitli rotalarda hareket ettirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, askerlik yapmakla yükümlü kişilerin askere alınmasının öngörülmediği ifade edildi.
Belarus Savunma Bakanlığı 4 Mayıs’ta ordudaki tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığını, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere hareket etme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getirme gibi konuların tatbik edileceğini duyurmuştu. Belarus 10 Mayıs’ta da denetlemenin ikinci aşamasına geçildiğini bildirmişti.