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Belgrad Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu: Geride çöpler kaldı
Belgrad Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu: Geride çöpler kaldı
İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gidenlerin geride bıraktıkları çöpler, yol kenarlarında birikti.
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türkiye, istanbul, çöp, plastik çöp, belgrad, belgrad ormanı, orman, фото

Belgrad Ormanı'nda hafta sonu yoğunluğu: Geride çöpler kaldı

09:58 23.05.2022
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İstanbul'da hafta sonunu fırsat bilenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Piknikçilerin geride bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'na piknik yapmaya gidenlerin geride bıraktıkları çöpler, yol kenarlarında birikti.
© DHAİstanbul'da hafta sonu havanın da güzel olmasıyla, Belgrad Ormanı'nda piknik ve yürüyüş alanları bir hayli kalabalıktı.
İstanbul'da hafta sonu havanın da güzel olmasıyla, Belgrad Ormanı'nda piknik ve yürüyüş alanları bir hayli kalabalıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
İstanbul'da hafta sonu havanın da güzel olmasıyla, Belgrad Ormanı'nda piknik ve yürüyüş alanları bir hayli kalabalıktı.
© DHABelgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
© DHABirçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.
© DHABelgrad Ormanı'nda piknik yapanlar, ayrılırken çöplerini yol kenarına yığınlar halinde bıraktı.
Belgrad Ormanı'nda piknik yapanlar, ayrılırken çöplerini yol kenarına yığınlar halinde bıraktı. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Belgrad Ormanı'nda piknik yapanlar, ayrılırken çöplerini yol kenarına yığınlar halinde bıraktı.
© DHAOrmandaki yürüyüş yollarının kenarı, çöp poşetleri ile doldu.
Ormandaki yürüyüş yollarının kenarı, çöp poşetleri ile doldu. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Ormandaki yürüyüş yollarının kenarı, çöp poşetleri ile doldu.
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