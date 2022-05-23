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Bella Hadid'den NFT koleksiyonu: Vücudunu tarattı
Bella Hadid'den NFT koleksiyonu: Vücudunu tarattı
Amerikalı model Bella Hadid, dijital dünyaya adım atıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T16:04+0300
2022-05-23T16:08+0300
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Günümüzün en popüler modellerinden biri olan ve aktivist kimliğiyle de öne çıkan Bella Hadid, ilk NFT koleksiyonuyla dijital dünyaya giriş yapıyor.‘CY-B3LLA’ya merhaba deyin’ diyerek paylaşım yapan 25 yaşındaki model, NFT koleksiyonuyla ilgili kısa bir teaser yayınladı.‘Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor'Hadid, “Yaşadığımız evrenin mükemmel olmadığı bize devamlı hatırlatılıyor ama bunun bize huzur, sevgi, şefkat ve anlamlı birlikteliklerin olduğu meta bir topluluk yaratmamızda gerçek bir fırsat tanıyacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.NTV’nin aktardığına göre, 11 binden fazla özel NFT’nin yer aldığı CY- B3LLA koleksiyonunu sunan model, her NFT’nin kurulacak olan yeni küresel dünyaya bir davet olduğunu dile getirdi.“Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor” diyen Hadid, bu adımın yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni metaların doğacağına inandığını belirtti.Model, NFT koleksiyonuna özel açtığı sosyal medya hesabını da aktif hale getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220422/bella-hadid-paylasti-imam-mutlu-olduk-dedi-1055770721.html
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Bella Hadid'den NFT koleksiyonu: Vücudunu tarattı

16:04 23.05.2022 (güncellendi: 16:08 23.05.2022)
© AP Photo / Vianney Le CaerBella Hadid
Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Vianney Le Caer
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Amerikalı model Bella Hadid, dijital dünyaya adım atıyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadid, ‘CY-B3LLA’ adındaki ilk NFT koleksiyonunu görücüye çıkardı.
Günümüzün en popüler modellerinden biri olan ve aktivist kimliğiyle de öne çıkan Bella Hadid, ilk NFT koleksiyonuyla dijital dünyaya giriş yapıyor.
‘CY-B3LLA’ya merhaba deyin’ diyerek paylaşım yapan 25 yaşındaki model, NFT koleksiyonuyla ilgili kısa bir teaser yayınladı.

‘Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor'

Hadid, “Yaşadığımız evrenin mükemmel olmadığı bize devamlı hatırlatılıyor ama bunun bize huzur, sevgi, şefkat ve anlamlı birlikteliklerin olduğu meta bir topluluk yaratmamızda gerçek bir fırsat tanıyacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.
NTV’nin aktardığına göre, 11 binden fazla özel NFT’nin yer aldığı CY- B3LLA koleksiyonunu sunan model, her NFT’nin kurulacak olan yeni küresel dünyaya bir davet olduğunu dile getirdi.
“Her NFT, benim 3 boyutlu taramamı içeriyor” diyen Hadid, bu adımın yalnızca başlangıç olduğunu ve yeni metaların doğacağına inandığını belirtti.
Model, NFT koleksiyonuna özel açtığı sosyal medya hesabını da aktif hale getirdi.
Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklarla oynadığı teravih treni oyununu Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid'in sosyal medyadan paylaşmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
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