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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Vaka sayısı binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Vaka sayısı binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T16:35+0300
2022-05-23T16:35+0300
koronavirüs
bilim kurulu
koronavirüs
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Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı ‘Günlük Covid-19 Tablosu’ verilerine göre, 905 vaka tespit edildi ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5’inci vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” ifadelerini kullandı.Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, “Vaka sayısının binin altına inmesi toplumda yaygınlığının önemli bir ölçüde azaldığını gösterir. Hakikaten vaka sayısı çok azaldı. Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız gibi duruyor.Bakan Bey’in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz. Zaten son bilim kurulu toplantısında da bu kararı almıştık. Vaka sayıları binin altında düşene kadar maskenin özellikle kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçları gibi alanlarda takılmasını önermiştik.Bu, aslında tamamen kişisel bir tercih meselesi. Hiçbir şey zorunlu değil. İsteyen takabilir. Sadece yaşlı hastalarımız ve hastalık semptomu gösteren gençlerimizin dikkat etmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.
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bilim kurulu, koronavirüs

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Vaka sayısı binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz

16:35 23.05.2022
© AP Photo / Francisco SecoKoronavirüs- Maske- İstanbul
Koronavirüs- Maske- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız. Bakan Bey'in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı ‘Günlük Covid-19 Tablosu’ verilerine göre, 905 vaka tespit edildi ve 5 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5’inci vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,Vaka sayısının binin altına inmesi toplumda yaygınlığının önemli bir ölçüde azaldığını gösterir. Hakikaten vaka sayısı çok azaldı. Zannediyorum ki bu yaz maskeden daha net bir şekilde kurtulacağız gibi duruyor.
Bakan Bey’in de ifade ettiği gibi; bugün ve yarınki vaka sayısı da binin altında olursa maskeyi her yerde çıkarıyoruz. Zaten son bilim kurulu toplantısında da bu kararı almıştık. Vaka sayıları binin altında düşene kadar maskenin özellikle kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçları gibi alanlarda takılmasını önermiştik.
Bu, aslında tamamen kişisel bir tercih meselesi. Hiçbir şey zorunlu değil. İsteyen takabilir. Sadece yaşlı hastalarımız ve hastalık semptomu gösteren gençlerimizin dikkat etmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.
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