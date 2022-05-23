https://tr.sputniknews.com/20220523/birlesik-krallikta-enerji-krizi-yuzunden-bira-siseleri-tukeniyor-1056613573.html
Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor
Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor
İskoçya’nın en büyük toptancılarından biri olan Dunns Food and Drinks’in CEO’su Julie Dunn, Birleşik Krallık’ta artan enerji fiyatları nedeniyle bira şişe... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:48+0300
2022-05-23T23:48+0300
2022-05-23T23:49+0300
dünya
bira
şişe
birleşik krallık
enerji
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Scotsman gazetesinin haberine göre Julie Dunn, “Cam şişe kıtlığının Britanyalı tüketicileri vurması çok uzun sürmeyecek. Dünyanın her yerinden şarap ve alkollü içki tedarikçilerimiz sürekli zorluklarla karşı karşıya ve bu zincirleme bir etkiye sahip olacak. Sonuç olarak, Britanya’daki raflarda gördüğümüz şişe bira çeşitleri daha az olacak” ifadesini kullandı.Cam kapların bira sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Dunn, üreticilerin bir kısmının tedarikte istikrar sağlamak için teneke kutulara geçeceğini, diğerlerinin de bunu markanın değer kaybı olarak göreceğini, bunun kaçınılmaz olarak tüketicilere ek harcamalar olarak yansıyacağını anlattı.Dunn, “Almanya’dan büyük miktarda bira satıyoruz, bu nedenle yakında deprem niteliğinde bir darbe yaşayacağımızı bekliyorum” diye ekledi.
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bira, şişe, birleşik krallık, enerji
Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor
23:48 23.05.2022 (güncellendi: 23:49 23.05.2022) Abone ol
İskoçya’nın en büyük toptancılarından biri olan Dunns Food and Drinks’in CEO’su Julie Dunn, Birleşik Krallık’ta artan enerji fiyatları nedeniyle bira şişe üretiminde sıkıntı yaşandığını belirtti.
Scotsman gazetesinin haberine göre Julie Dunn, “Cam şişe kıtlığının Britanyalı tüketicileri vurması çok uzun sürmeyecek. Dünyanın her yerinden şarap ve alkollü içki tedarikçilerimiz sürekli zorluklarla karşı karşıya ve bu zincirleme bir etkiye sahip olacak. Sonuç olarak, Britanya’daki raflarda gördüğümüz şişe bira çeşitleri daha az olacak” ifadesini kullandı.
Cam kapların bira sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Dunn, üreticilerin bir kısmının tedarikte istikrar sağlamak için teneke kutulara geçeceğini, diğerlerinin de bunu markanın değer kaybı olarak göreceğini, bunun kaçınılmaz olarak tüketicilere ek harcamalar olarak yansıyacağını anlattı.
Dunn, “Almanya’dan büyük miktarda bira satıyoruz, bu nedenle yakında deprem niteliğinde bir darbe yaşayacağımızı bekliyorum” diye ekledi.