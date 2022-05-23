https://tr.sputniknews.com/20220523/birlesik-krallikta-enerji-krizi-yuzunden-bira-siseleri-tukeniyor-1056613573.html

Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor

Birleşik Krallık’ta enerji krizi yüzünden bira şişeleri tükeniyor

İskoçya’nın en büyük toptancılarından biri olan Dunns Food and Drinks’in CEO’su Julie Dunn, Birleşik Krallık’ta artan enerji fiyatları nedeniyle bira şişe... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T23:48+0300

2022-05-23T23:48+0300

2022-05-23T23:49+0300

dünya

bira

şişe

birleşik krallık

enerji

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Scotsman gazetesinin haberine göre Julie Dunn, “Cam şişe kıtlığının Britanyalı tüketicileri vurması çok uzun sürmeyecek. Dünyanın her yerinden şarap ve alkollü içki tedarikçilerimiz sürekli zorluklarla karşı karşıya ve bu zincirleme bir etkiye sahip olacak. Sonuç olarak, Britanya’daki raflarda gördüğümüz şişe bira çeşitleri daha az olacak” ifadesini kullandı.Cam kapların bira sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Dunn, üreticilerin bir kısmının tedarikte istikrar sağlamak için teneke kutulara geçeceğini, diğerlerinin de bunu markanın değer kaybı olarak göreceğini, bunun kaçınılmaz olarak tüketicilere ek harcamalar olarak yansıyacağını anlattı.Dunn, “Almanya’dan büyük miktarda bira satıyoruz, bu nedenle yakında deprem niteliğinde bir darbe yaşayacağımızı bekliyorum” diye ekledi.

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bira, şişe, birleşik krallık, enerji