https://tr.sputniknews.com/20220523/birlesmis-milletler-dijital-teknolojilerin-kotuye-kullanimi-2015ten-beri-4-kat-artti-1056604670.html

Birleşmiş Milletler: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

Birleşmiş Milletler: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

Birleşmiş Milletler (BM) dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımının 2015'ten beri 4 kat... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:00+0300

2022-05-23T19:00+0300

2022-05-23T19:00+0300

bm

yaşam

dijital

teknoloji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1052733959_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e70a66a9121ad5bdc93a8a5d146126d6.jpg

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, dijital teknolojilerin hayatın her alanında sınırsız fırsatlar sunduğuna ancak yeni riskler de yarattığına dikkati çekti."Dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımı 2015'ten beri neredeyse 4 kat arttı" diyen di Carlo, "Aynı zamanda ölümcül otonom silahlar güç kullanımında insanın sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getiriyor" endişesini dile getirdi.Di Carlo, insan müdahalesi olmadan can alan makinelerin 'siyasi açıdan kabul edilemez, ahlaki açıdan ise iğrenç' olduğunu belirterek, bu makinelerin uluslararası hukuk tarafından yasaklanması gerektiğini ifade etti.'Küresel dijital ilkeler belirlenmeli'Devlet dışı aktörlerin ise ajandalarını gerçekleştirmek için düşük maliyetli ve yaygın olan dijital teknolojileri kullanma konusunda giderek daha da ustalaştığına dikkati çeken di Carlo, IŞİD ve El-Kaide'nin sosyal medya platformlarını istihdam ve planlama için aktif kullandığını ve bu mecralarda para topladığını söyledi.Dijital teknolojiler kullanılarak belirli toplumlar ve bireylerin gözlemlendiğine ve hedef alındığına da dikkati çeken di Carlo, sosyal medyanın ise kutuplaşmayı ve zaman zaman şiddeti körüklediğini ifade etti.Di Carlo, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda küresel dijital ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bm, dijital, teknoloji