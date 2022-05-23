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Birleşmiş Milletler: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı
Birleşmiş Milletler: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı
Birleşmiş Milletler (BM) dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımının 2015'ten beri 4 kat... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:00+0300
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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, dijital teknolojilerin hayatın her alanında sınırsız fırsatlar sunduğuna ancak yeni riskler de yarattığına dikkati çekti."Dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımı 2015'ten beri neredeyse 4 kat arttı" diyen di Carlo, "Aynı zamanda ölümcül otonom silahlar güç kullanımında insanın sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getiriyor" endişesini dile getirdi.Di Carlo, insan müdahalesi olmadan can alan makinelerin 'siyasi açıdan kabul edilemez, ahlaki açıdan ise iğrenç' olduğunu belirterek, bu makinelerin uluslararası hukuk tarafından yasaklanması gerektiğini ifade etti.'Küresel dijital ilkeler belirlenmeli'Devlet dışı aktörlerin ise ajandalarını gerçekleştirmek için düşük maliyetli ve yaygın olan dijital teknolojileri kullanma konusunda giderek daha da ustalaştığına dikkati çeken di Carlo, IŞİD ve El-Kaide'nin sosyal medya platformlarını istihdam ve planlama için aktif kullandığını ve bu mecralarda para topladığını söyledi.Dijital teknolojiler kullanılarak belirli toplumlar ve bireylerin gözlemlendiğine ve hedef alındığına da dikkati çeken di Carlo, sosyal medyanın ise kutuplaşmayı ve zaman zaman şiddeti körüklediğini ifade etti.Di Carlo, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda küresel dijital ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
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bm, dijital, teknoloji

Birleşmiş Milletler: Dijital teknolojilerin kötüye kullanımı 2015'ten beri 4 kat arttı

19:00 23.05.2022
© AAdijital mecralar
dijital mecralar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımının 2015'ten beri 4 kat arttığını açıkladı.
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary di Carlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, dijital teknolojilerin hayatın her alanında sınırsız fırsatlar sunduğuna ancak yeni riskler de yarattığına dikkati çekti.
"Dijital teknolojilerin siyasi ve askeri amaçlarla hem devlet hem devlet dışı aktörlerce kötüye kullanımı 2015'ten beri neredeyse 4 kat arttı" diyen di Carlo, "Aynı zamanda ölümcül otonom silahlar güç kullanımında insanın sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getiriyor" endişesini dile getirdi.
Di Carlo, insan müdahalesi olmadan can alan makinelerin 'siyasi açıdan kabul edilemez, ahlaki açıdan ise iğrenç' olduğunu belirterek, bu makinelerin uluslararası hukuk tarafından yasaklanması gerektiğini ifade etti.

'Küresel dijital ilkeler belirlenmeli'

Devlet dışı aktörlerin ise ajandalarını gerçekleştirmek için düşük maliyetli ve yaygın olan dijital teknolojileri kullanma konusunda giderek daha da ustalaştığına dikkati çeken di Carlo, IŞİD ve El-Kaide'nin sosyal medya platformlarını istihdam ve planlama için aktif kullandığını ve bu mecralarda para topladığını söyledi.
Dijital teknolojiler kullanılarak belirli toplumlar ve bireylerin gözlemlendiğine ve hedef alındığına da dikkati çeken di Carlo, sosyal medyanın ise kutuplaşmayı ve zaman zaman şiddeti körüklediğini ifade etti.
Di Carlo, dijital teknolojilerin kullanımı konusunda küresel dijital ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
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