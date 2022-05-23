https://tr.sputniknews.com/20220523/borrell-abnin-askeri-stoklari-ukraynaya-yapilan-yardim-nedeniyle-tukendi-1056582371.html
Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna’ya yapılan yardım nedeniyle tükendi
Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna’ya yapılan yardım nedeniyle tükendi
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin askeri stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T03:04+0300
2022-05-23T03:04+0300
2022-05-23T03:04+0300
ukrayna krizi
josep borrell
rusya
ab
askeri
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164124_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_564624ba43b7d1e8b5c92a9b2b477a3e.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna’ya askeri yardımımız sonucu stokların tükenmesi, eksikliklerimizin en bariz örneği” ifadesini kullandı.AB’nin askeri kaynaklarındaki azalmayı etkileyen diğer nedenler arasında, kemer sıkma politikaları sonucu savunma bütçesinde yaşanan azalmayı gösteren Borrell, AB üyelerinin savunma harcamalarının 2008 krizinden bu yana düşmeye başladığını, 2014’te en düşük seviyeye ulaştığını ve ancak şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğünü söyledi.1999-2021 döneminde ABD’nin savunma harcamasının yüzde 66, Rusya’nın da yüzde 292 artarken AB’nin aynı dönemdeki toplam savunma harcamalarının sadece yüzde 20 arttığını dile getiren Borrell, “Sadece daha fazla harcama yapmaları değil, daha fazla parçalanmayı önlemek için birlikte olmaları son derece önemli” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164124_39:0:1639:1200_1920x0_80_0_0_0085e631c0a220a486f3e020feeaf0c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, rusya, ab, askeri, ukrayna krizi
Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna’ya yapılan yardım nedeniyle tükendi
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin askeri stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle tükendiğini belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna’ya askeri yardımımız sonucu stokların tükenmesi, eksikliklerimizin en bariz örneği” ifadesini kullandı.
AB’nin askeri kaynaklarındaki azalmayı etkileyen diğer nedenler arasında, kemer sıkma politikaları sonucu savunma bütçesinde yaşanan azalmayı gösteren Borrell, AB üyelerinin savunma harcamalarının 2008 krizinden bu yana düşmeye başladığını, 2014’te en düşük seviyeye ulaştığını ve ancak şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğünü söyledi.
1999-2021 döneminde ABD’nin savunma harcamasının yüzde 66, Rusya’nın da yüzde 292 artarken AB’nin aynı dönemdeki toplam savunma harcamalarının sadece yüzde 20 arttığını dile getiren Borrell, “Sadece daha fazla harcama yapmaları değil, daha fazla parçalanmayı önlemek için birlikte olmaları son derece önemli” dedi.