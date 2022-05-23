https://tr.sputniknews.com/20220523/borrell-abnin-askeri-stoklari-ukraynaya-yapilan-yardim-nedeniyle-tukendi-1056582371.html

Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna’ya yapılan yardım nedeniyle tükendi

Borrell: AB’nin askeri stokları Ukrayna’ya yapılan yardım nedeniyle tükendi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin askeri stoklarının Ukrayna’ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T03:04+0300

2022-05-23T03:04+0300

2022-05-23T03:04+0300

ukrayna krizi

josep borrell

rusya

ab

askeri

ukrayna krizi

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Ukrayna’ya askeri yardımımız sonucu stokların tükenmesi, eksikliklerimizin en bariz örneği” ifadesini kullandı.AB’nin askeri kaynaklarındaki azalmayı etkileyen diğer nedenler arasında, kemer sıkma politikaları sonucu savunma bütçesinde yaşanan azalmayı gösteren Borrell, AB üyelerinin savunma harcamalarının 2008 krizinden bu yana düşmeye başladığını, 2014’te en düşük seviyeye ulaştığını ve ancak şimdi kriz öncesi seviyelere geri döndüğünü söyledi.1999-2021 döneminde ABD’nin savunma harcamasının yüzde 66, Rusya’nın da yüzde 292 artarken AB’nin aynı dönemdeki toplam savunma harcamalarının sadece yüzde 20 arttığını dile getiren Borrell, “Sadece daha fazla harcama yapmaları değil, daha fazla parçalanmayı önlemek için birlikte olmaları son derece önemli” dedi.

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josep borrell, rusya, ab, askeri, ukrayna krizi