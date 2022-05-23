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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/canli-azovstalda-silah-depolarini-patlatma-girisiminde-bulunan-6-ukraynali-asker-oldu-1056583515.html
CANLI | Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 Ukraynalı asker öldü
CANLI | Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 Ukraynalı asker öldü
Geçtiğimiz günlerde, Rus kuvvetleri Mariupol'daki Azovstal fabrikasını ele geçirmişti. neo-Nazi kuvvetleri Azak Taburu'ndan yaklaşık 2 bin 500 Ukraynalı asker... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T06:20+0300
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ukrayna krizi
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Mariupol - Azovstal fabrikası - Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye

CANLI | Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 Ukraynalı asker öldü

06:20 23.05.2022
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Geçtiğimiz günlerde, Rus kuvvetleri Mariupol'daki Azovstal fabrikasını ele geçirmişti. neo-Nazi kuvvetleri Azak Taburu'ndan yaklaşık 2 bin 500 Ukraynalı asker ve radikal, haftalarca süren bir kuşatmanın ardından tesiste teslim olmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımları sürüyor. Rus birlikleri ve Donbass milisleri ilerlemeye devam ederek Ukrayna güçlerini bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor.
Ukrayna kuvvetlerinin Donbass'ta gerçekleştirdiği yoğun bombardımanın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde sivillerin toplu tahliyesine neden olması üzerine Rusya, Şubat ayında Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmıştı.
Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin Moskova'dan yardım istemesinin ardından Rusya, Kiev'in bölgede sürdürdüğü 8 yıllık savaşı durdurmak için Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef alan askeri harekâtlar düzenlemeye devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bu operasyonun amacının Ukrayna'nın 'askerden arındırılması ve Nazilerden arındırılması' olduğunu vurgulamıştı.
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07:04 23.05.2022
Blinken, Fransa'nın Yeni Dışişleri Bakanı Colonna ile Ukrayna'yı görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile diğer konuların yanı sıra Ukrayna'yı ele aldığı ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini söyledi.
Price Pazar günü yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile kendisini atanmasından dolayı tebrik etmek ve ABD ile Fransa'nın karşı karşıya olduğu acil küresel meselelerden bazılarını görüştü" dedi.
Sözcüye göre Blinken ve Colonna, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin önemi konusunda hemfikir oldu ve NATO'nun genişlemesi olasılığı hakkında konuştu.
Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'ya kararlı desteğin sürdürülmesinin ve [Rus] Devlet Başkanı [Vladimir] Putin'e seçtiği savaş için önemli maliyetlerin sürdürülmesinin önemi konusunda anlaştılar. ABD ve Fransa'nın AB'yi desteklemek için birlikte atabilecekleri adımları tartıştılar. Üyeliğe hak kazanan ülkeler hakkında konuştular. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım hedeflerinin nasıl destekleneceğine değindiler." dedi.
Geçen cuma günü günü yeni Fransa Dışişleri Bakanı olarak atanan Colonna, daha önce İngiltere'de Fransa'nın büyükelçisi olarak görev yapıyordu.
06:18 23.05.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Azovstal'daki çelik fabrikasında silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 Ukraynalı askerin öldüğünü duyurdu
Geçtiğimiz günlerdede Rus kuvvetleri, Azovstal'da bulunan çelik fabrikasını ele geçirmiş, burada bulunan Ukrayna'nın Azak Taburu'ndan 2 bin 500 aşırı milliyetçi, Rusya birliklerine teslim olmuştu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) güçlerine bağlı istihkam müfrezesinin komutanı, bomba uzmanlarının Mariupol’daki Azovstal demir çelik tesisinin hemen bitişiğindeki Gugel Caddesi'nde çalışmaya başladıklarını belirtti.
06:17 23.05.2022
Medinskiy: Görüşmelerin dondurulması Ukrayna’nın girişimi
Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerindeki Rusya delegasyonunun başında yer alan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin dondurulmasından Ukrayna tarafını sorumlu tuttu.
Medinskiy, Rus ONT televizyonuna açıklamasında, “Görüşmelerin dondurulması tamamen Ukrayna’nın girişimi” ifadesini kullandı.
Ukrayna parlamentosu sıkıyönetim süresini uzattı
Ukrayna parlamentosu, ülkede sıkıyönetim ve seferberliği uygulama süresini 23 Ağustos’a kadar uzatan kararı onayladı.
Azovstal Çelik Fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI I Medinskiy: Görüşmelerin dondurulması Ukrayna’nın girişimi
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