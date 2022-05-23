CANLI | Azovstal'da silah depolarını patlatma girişiminde bulunan 6 Ukraynalı asker öldü

Blinken, Fransa'nın Yeni Dışişleri Bakanı Colonna ile Ukrayna'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile diğer konuların yanı sıra Ukrayna'yı ele aldığı ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini söyledi.

Price Pazar günü yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile kendisini atanmasından dolayı tebrik etmek ve ABD ile Fransa'nın karşı karşıya olduğu acil küresel meselelerden bazılarını görüştü" dedi.

Sözcüye göre Blinken ve Colonna, Batı'nın Ukrayna'ya desteğinin önemi konusunda hemfikir oldu ve NATO'nun genişlemesi olasılığı hakkında konuştu.

Price, "Bakan ve Dışişleri Bakanı Colonna, Ukrayna'ya kararlı desteğin sürdürülmesinin ve [Rus] Devlet Başkanı [Vladimir] Putin'e seçtiği savaş için önemli maliyetlerin sürdürülmesinin önemi konusunda anlaştılar. ABD ve Fransa'nın AB'yi desteklemek için birlikte atabilecekleri adımları tartıştılar. Üyeliğe hak kazanan ülkeler hakkında konuştular. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım hedeflerinin nasıl destekleneceğine değindiler." dedi.

Geçen cuma günü günü yeni Fransa Dışişleri Bakanı olarak atanan Colonna, daha önce İngiltere'de Fransa'nın büyükelçisi olarak görev yapıyordu.