Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220523/cenk-tosundan-evertona-veda-1056594110.html
Cenk Tosun'dan Everton'a veda
Cenk Tosun'dan Everton'a veda
Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4.5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:30+0300
2022-05-23T13:44+0300
cenk tosun
spor
everton
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103268/02/1032680255_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_34e1836c239da5288e11d453000b8e3a.jpg
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu Cenk Tosun, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım" ifadelerini kullandı.Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3.5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210201/besiktas-cenk-tosunu-sezon-sonuna-kadar-kiraladi-1043710113.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103268/02/1032680255_47:0:2300:1690_1920x0_80_0_0_67368e4730dd681064e48f27fad0ec11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cenk tosun, everton

Cenk Tosun'dan Everton'a veda

13:30 23.05.2022 (güncellendi: 13:44 23.05.2022)
© REUTERS / Ed SykesCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© REUTERS / Ed Sykes
Abone olTelegram
Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4.5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu Cenk Tosun, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3.5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.
Cenk Tosun-Everton - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2021
SPOR
Beşiktaş, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiraladı
1 Şubat 2021, 21:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала