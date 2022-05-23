https://tr.sputniknews.com/20220523/cenk-tosundan-evertona-veda-1056594110.html
Cenk Tosun'dan Everton'a veda
Cenk Tosun'dan Everton'a veda
Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4.5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:30+0300
2022-05-23T13:30+0300
2022-05-23T13:44+0300
cenk tosun
spor
everton
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103268/02/1032680255_0:0:2300:1295_1920x0_80_0_0_34e1836c239da5288e11d453000b8e3a.jpg
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu Cenk Tosun, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım" ifadelerini kullandı.Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3.5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210201/besiktas-cenk-tosunu-sezon-sonuna-kadar-kiraladi-1043710113.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103268/02/1032680255_47:0:2300:1690_1920x0_80_0_0_67368e4730dd681064e48f27fad0ec11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cenk tosun, everton
Cenk Tosun'dan Everton'a veda
13:30 23.05.2022 (güncellendi: 13:44 23.05.2022) Abone ol
Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4.5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etti.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu Cenk Tosun, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım" ifadelerini kullandı.
Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
30 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3.5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22.5 milyon euro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.