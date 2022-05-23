https://tr.sputniknews.com/20220523/chp-sozcusu-oztrak-turkiyenin-13-cumhurbaskani-6-lider-tarafindan-ortak-belirlenecek-1056606703.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 6 lider tarafından ortak belirlenecek

CHP Sözcüsü Öztrak: Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı 6 lider tarafından ortak belirlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da içinde olduğu 6 lider... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T20:21+0300

2022-05-23T20:21+0300

2022-05-23T20:23+0300

türkiye

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

g-20

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, hafta sonu İstanbul Maltepe'deki "Milletin Sesi" mitinginin büyük bir coşkuyla yapıldığını belirtti.Türkiye'de 1923'ten 2002'ye kadar 57 hükümetin iş başında kaldığını, 79 yılda 57 hükümetin 713 milyar dolar kaynak kullandığını ifade eden Öztrak, 713 milyar dolarla Osmanlı'nın dış borçlarının ödendiğini kaydetti.Öztrak, geçmiş hükümetlerin 713 milyar dolar harcayarak ülkeyi 1990'da dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına soktuğunu, Türkiye'nin 1999'da G-20 ligine davet edildiğini belirtti.Hükümetin 2002'de iş başı yaptığını hatırlatan Öztrak, trilyonlarca dolar vergi toplandığını, içeriden, dışarıdan gırtlağa kadar borçlanıldığını, atadan kalan ne varsa satıldığını savundu.AK Parti iktidarının kendilerinden önceki 57 hükümetin kullandığı kaynağın yaklaşık 4 katını kullandığını öne süren Öztrak, Türkiye'nin 20 yılın sonunda ilk 20 ekonomi liginden düşürüldüğünü, 23. sırada yer aldığını iddia etti.Ekonominin kıt kaynakları en doğru, verimli ve etkili şekilde kullanma işi olduğunu vurgulayan Öztrak, "Erdoğan hükümetleri milletten topladıkları kaynakları, atadan deden kalan varlıkları, hayırsız mirasyedi gibi har vurup harman savurdu. Trilyonlarca dolar, doğru dürüst kullanılsaydı, ranta, betona ve israfa değil de tarıma, sanayiye, üretime, katma değerli işlere yönlendirilseydi, döviz kazandıracak, cari açığı kapatacak projelere harcansaydı bugün Türkiye ilk 10 ekonomi arasındaki yerini rahat rahat almıştı" dedi."Kaynakların yandaşa gittiğini, bu nedenle devletin kendi hastanelerini yapamadığını" ileri süren Öztrak, Kamu-Özel İşbirliği Projeleri'ni eleştirdi.'Ağustos ayından bu yana ödenecek faizlerdeki artış 1 trilyon 354 milyon lira'Öztrak, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankasının döviz kasasındaki açığın 52 milyar 199 milyon dolara ulaştığını öne sürdü.Türkiye'nin kredi temerrüt risk priminin 728 puanla tarihi zirvesine çıktığını ifade eden Öztrak, 4 yıl önce aynı risk priminin 290 olduğunu, Türkiye'nin kredi risk priminin 4 yılda iki buçuk kat arttığını söyledi.Öztrak, "Bu yılın ilk dört ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 104 milyar liraya dayandı. Bütçede faiz harcamaları karşılığı ayrılan ödeneğin yüzde 43'ü dört ayda bitmiş" şeklinde konuştu.Enflasyona ve dövize endeksli iç borçlanma kağıtları nedeniyle geçen aydan itibaren iç borca ödenecek faizlerin ilk kez iç borcu aştığını savunan Öztrak, bu eğilimin hızla devam ettiğini öne sürdü.Öztrak, şunları kaydetti:'Nisanda tarımda yıllık üretici fiyatlarındaki artış yüzde 119'Öztrak, Kur Korumalı Mevduatla piyasanın kur riskinin hazinenin üzerine taşındığını, şimdi de enflasyona endeksli kağıtlarla enflasyonun yükünün hazinenin sırtına taşınacağını ileri sürdü.Sadece mart ve nisan ayında hazinenin sırtına binen yükün 16 milyar 256 milyon lira olduğunu ifade eden Öztrak, Kur Korumalı Mevduat'ın taksimetresinin milletin aleyhine son hızla çalıştığını savundu.Üretici enflasyonunda Türkiye'nin yüzde 122 ile dünya şampiyonu olduğunu, tüketici enflasyonunda yüzde 70 ile dünyada ilk beşte olduğunu öne süren Öztrak, "Dünyada gıda enflasyonu yüzde 30, bizde yüzde 90. Dünyanın tam üç katı. Dünya gıda krizini konuşuyor, önlem alıyor. Bizdeki hükümet ne yapıyor belli değil" dedi.Nisanda tarımda yıllık üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 119 olduğunu aktaran Öztrak, "Bugün piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43'tü. Ama piyasa yıl sonunda yüzde 58 enflasyon bekliyor. Görünen o ki, bu hükümet elinde milletimizi bekleyen daha çok zor günler var" diye konuştu.CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.CHP'nin hafta sonu Maltepe'de düzenlediği mitingde Atatürk'ün posterinin olmamasına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Biz ne vatan sevgimizi ne Atatürk sevgimizi kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız." dedi."Siz Canan Kaftancıoğlu için 'Siyasi yasak getirildi, görevinin başında' demiştiniz. Ama bunun hukuken mümkün olmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Neler söylersiniz?" sorusuna Öztrak, "Sayın Canan Kaftancıoğlu il başkanımızdır. CHP'nin İstanbul İl Başkanıdır." yanıtını verdi."CHP'nin Maltepe mitingi nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği miting öncesinde ABD vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu. Ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak bu uyarıdan duyulan rahatsızlık iletildi. Sizin tüm bu yaşananlara ilişkin değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, "ABD Büyükelçiliğinin açıklamasına önceki dönemdeki ABD başkanlarından birinin sözleri ile yanıt vereyim. 'Korkulması gereken tek şey korkunun kendisidir.' Biz, CHP'yiz. Biz Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk'uz. Biz Kuvayımilliyeyiz, korku nedir bilmeyiz. Genel Başkanımız korku imparatorluğunu yıkmak için milletimizle birlikte yola çıkmıştır. Maltepe Meydanı'nda toplanan 100 binler de bunun en güzel göstergesidir." diye konuştu."Maltepe mitingi ve bu mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma, adaylık ilanı olarak yorumlandı. Sizin bu değerlendirmelere ilişkin yorumunuz olacak mı?" sorusuna Öztrak, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir. Daha önce bu 6 lider, cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Dolayısıyla bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır." yanıtını verdi."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları Veli Ağbaba ve Özgür Özel, Maltepe mitingine katılmak yerine Paris'te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti. Sizin bu ziyarete ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, bu ziyaretin daha önce belirlendiğini, Genel Başkan'ın bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirildiğini belirtti.- "Adayımız Kılıçdaroğlu" denmesine ilişkin talimat iddiası"Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine 'Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' söylemini yasakladığı, her yerde 'Adayımız Kılıçdaroğlu' demeleri talimatını verdiği iddiasıyla ilgili değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talimatının olmadığını söyledi."Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazılarından dolayı soruşturma açılıyor' açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna Öztrak, "Bu sözleri sarf eden bakanın partisinin adında hem adalet var hem de kalkınma var. Kalkınma anlayışlarını sebep oldukları boş tost, boş baklava, boş gözlemeyle milletimiz yakınen gördü. Şimdi de boş tweetle adalet anlayışlarını görüyoruz." yanıtını verdi.

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, g-20