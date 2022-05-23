https://tr.sputniknews.com/20220523/chpli-ozel-erdogan-ataturk-havalimani-konusunda-geri-adim-atmak-zorunda-kaldi-1056590349.html

CHP’li Özel: Erdoğan, Atatürk Havalimanı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı

CHP’li Özel: Erdoğan, Atatürk Havalimanı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Atatürk Havalimanı projesi ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım atmak zorunda kaldığını... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T11:55+0300

2022-05-23T11:55+0300

2022-05-23T11:55+0300

politika

özgür özel

chp

atatürk havalimanı

yıkım

recep tayyip erdoğan

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Özel, millet bahçesi için yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'na ilişkin olarak, "Atatürk Havalimanı meselesinde Erdoğan beş farklı noktada suçüstü yakalandı. Bir Ata ismini ortadan kaldırdı, o çok övündüğü büyük Havalimanına Atatürk ismini vermedi, bu ortaya çıktı. İkincisi o havalimanı ile ilgili belli eleştiriler var, bu sene anlaşıldı, belli hava koşullarında bir anda kullanım dışına çıkabiliyor. O zamanda Atatürk Havalimanı pistleri kurtarıcı olabiliyor, bu pistler yıkılarak büyük bir risk aldı, bu konuda da suçüstü yakalandı" dedi. Özel, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Üçüncüsü, bu pistler Türkiye’nin hem askeri hem stratejik hem politik hem siyasal hem insani açıdan güvencesi olarak bir kenarda duruyordu, bu pistlerin ortadan kaldırılmasının izahı yok. Dördüncüsü, anlaşılıyor ki CHP ve Millet İttifakı'nın iktidara geleceğini anlayan beşli çete elindeki havalimanını satmak istiyor. Çünkü iktidara geldiğimizde ne yapacağımızı biliyorlar. Katarlılara, Arap sermayesine satmak istiyorlar. Arap sermayesi Atatürk Havalimanı'nın yerinde durması ve halen kullanılır olmasından rahatsız olup onun tamamen ortadan kaldırılmasını şart olarak ortaya koyduğu net olarak ortaya çıktı." yorumunu yaptı.Özel şu ifadeleri kullandı:"Beşincisi de havalimanı ortada durdukça satamayacağı, peşkeş çekemeyeceği anlaşıldığında bir statü değişikliğine gitmek istiyor. Arap sermayesinin de bunu takip ettiği ortaya çıkıyor. Erdoğan’ın bu yaptıklarını CHP suçüstü kamuoyuna ilan edince başka bir yere sığındılar. Genel Başkanımız söylemişti, bizim Atatürk Havalimanı için güzel bir projemiz var, işte CHP'nin projesi de buydu diye bize bizim söylediklerimizi savunmaya başladı oysa bizim projemizde pistlerin yıkılmadığı ama boş alanların çok iyi değerlendirildiği hem kütüphaneler hem yeşil alan hem Atatürk ismi altında sosyal alanlarla bol ağaçların olduğu görülen projemiz ortaya çıkınca mecburen bir üniversite öğrencisinin sorusu üzerine u dönüşü yapmak, geri adım atmak zorunda kaldı.Bize bu konuda sürekli duyumlar geliyor. Beşli çete, CHP iktidara geldiğinde, genel başkanımızın kendilerine ifadelerinden dolayı, elindeki yeni havalimanını paraya çevirip bu parayı da yurt dışına kaçırmak istiyor. Bunun için de burayı satmak istiyor. En kuvvetli alıcı Arap sermaye ise CHP iktidara gelip Atatürk Havalimanı'nı açarsa zarar edeceklerini düşünerek Atatürk Havalimanı'nın ortadan kaldırılmasını şart koştuğunu, beşli çete içerisinden bizlere gelen bazı bilgilerden öğreniyoruz."

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özgür özel, chp, atatürk havalimanı, yıkım, recep tayyip erdoğan