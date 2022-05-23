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Çin medyası: Türkiye’nin duruşu NATO’daki bölünmeyi gösteriyor
Çin medyası: Türkiye’nin duruşu NATO’daki bölünmeyi gösteriyor
Çin medyası, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılabilmesi için Türkiye ve Hırvatistan’ın öne sürdüğü koşulların, ittifak içindeki bölünmenin büyüdüğünü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin yarı resmi yayın organı Globan Times'ta yer alan bir yazıda, “NATO, Rusya’yla çatışmada, üyelerinden Washington’a itaat etmelerini istiyor ve bununla birlikte bu ülkelerin çıkarlarını görmezden geliyor. Bu, Avrupa içindeki siyasi güçler arasındaki görüş ayrılıklarını daha da şiddetlendiriyor” ifadesine yer verildi.Washington’un Moskova’yı zayıflatmak istediğini, fakat birçok NATO ülkesinin, Rusya’nın güvenlik tehdidi arz ettiği görüşüne katılmadığını belirten Global Times’a göre, NATO’nun genişlemesi ne kadar agresif olursa örgüt içindeki çatlaklar o kadar fazla ortaya çıkacak, Beyaz Saray ve Kremlin arasındaki artan gerilim de ittifakın tüm üyeleri için güvenlik risklerinin artmasına yol açacak.
https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyeden-finlandiya-ve-isvece-10-maddelik-nato-manifestosu-1056472382.html
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nato, türkiye, finlandiya, isveç

Çin medyası: Türkiye’nin duruşu NATO’daki bölünmeyi gösteriyor

19:14 23.05.2022
© AANATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Çin medyası, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılabilmesi için Türkiye ve Hırvatistan’ın öne sürdüğü koşulların, ittifak içindeki bölünmenin büyüdüğünü gösterdiğini belirtti.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin yarı resmi yayın organı Globan Times'ta yer alan bir yazıda, “NATO, Rusya’yla çatışmada, üyelerinden Washington’a itaat etmelerini istiyor ve bununla birlikte bu ülkelerin çıkarlarını görmezden geliyor. Bu, Avrupa içindeki siyasi güçler arasındaki görüş ayrılıklarını daha da şiddetlendiriyor” ifadesine yer verildi.
Washington’un Moskova’yı zayıflatmak istediğini, fakat birçok NATO ülkesinin, Rusya’nın güvenlik tehdidi arz ettiği görüşüne katılmadığını belirten Global Times’a göre, NATO’nun genişlemesi ne kadar agresif olursa örgüt içindeki çatlaklar o kadar fazla ortaya çıkacak, Beyaz Saray ve Kremlin arasındaki artan gerilim de ittifakın tüm üyeleri için güvenlik risklerinin artmasına yol açacak.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu
18 Mayıs, 14:14
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