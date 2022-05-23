https://tr.sputniknews.com/20220523/cin-medyasi-turkiyenin-durusu-natodaki-bolunmeyi-gosteriyor-1056605124.html

Çin medyası: Türkiye’nin duruşu NATO’daki bölünmeyi gösteriyor

Çin medyası: Türkiye’nin duruşu NATO’daki bölünmeyi gösteriyor

Çin medyası, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılabilmesi için Türkiye ve Hırvatistan’ın öne sürdüğü koşulların, ittifak içindeki bölünmenin büyüdüğünü... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:14+0300

2022-05-23T19:14+0300

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin yarı resmi yayın organı Globan Times'ta yer alan bir yazıda, “NATO, Rusya’yla çatışmada, üyelerinden Washington’a itaat etmelerini istiyor ve bununla birlikte bu ülkelerin çıkarlarını görmezden geliyor. Bu, Avrupa içindeki siyasi güçler arasındaki görüş ayrılıklarını daha da şiddetlendiriyor” ifadesine yer verildi.Washington’un Moskova’yı zayıflatmak istediğini, fakat birçok NATO ülkesinin, Rusya’nın güvenlik tehdidi arz ettiği görüşüne katılmadığını belirten Global Times’a göre, NATO’nun genişlemesi ne kadar agresif olursa örgüt içindeki çatlaklar o kadar fazla ortaya çıkacak, Beyaz Saray ve Kremlin arasındaki artan gerilim de ittifakın tüm üyeleri için güvenlik risklerinin artmasına yol açacak.

https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyeden-finlandiya-ve-isvece-10-maddelik-nato-manifestosu-1056472382.html

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