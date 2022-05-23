https://tr.sputniknews.com/20220523/cinden-abd-baskani-bidena-yanit-tayvan-meselesinde-sozlerinize-dikkat-edin--1056588335.html

Çin'den ABD Başkanı Biden'a yanıt: Tayvan meselesinde sözlerinize dikkat edin

Çin'den ABD Başkanı Biden'a yanıt: Tayvan meselesinde sözlerinize dikkat edin

ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini söylemesi üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T10:42+0300

2022-05-23T10:42+0300

2022-05-23T11:15+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, ilk Asya turu kapsamında gittiği Japonya'da düzenlediği basın toplantısında Tayvan meselesiyle ilgili sözleri bölgedeki gerilimi yine artırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'ın işgali halinde askeri yanıt vereceklerini ve Tayvan'ı savunacaklarını söyleyen Biden'a bu meselede sözlerine ve hareketlerine dikkat etmesini tavsiye etti.ABD'yi 'Tek Çin' politikasına ve Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceğine dair taahhütlerine bağlı kalmaya çağıran Dışişleri Sözcüsü Vang Venbin "ABD, Çin halkının, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" dedi.Vang, ABD'nin Taycan'daki bağımsızlık yanlılarına yanlış mesajlar göndermemesini de istedi.Çin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidara gelmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan 'Çin Cumhuriyeti' iktidarının adada devam ettiğini savundu ve bağımsızlık ilan etti. Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale geldi. Pekin, 'Tek Çin' ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Pekin, Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan ülkelerle ilişkilerini donduruyor.

https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-baskani-biden-cin-tayvani-isgal-ederse-askeri-yanit-veririz-1056585709.html

https://tr.sputniknews.com/20220325/cin-halk-kurtulus-ordusu-tayvan-ukrayna-degildir-cinin-ic-isleridir-1055045915.html

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