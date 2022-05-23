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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye biri yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye biri yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “  Rize-Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:52+0300
2022-05-23T20:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
cumhurbaşkanlığı külliyesi
ak parti
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşadığımız gerçektir. Her mesele gibi üstesinden yine biz geleceğiz.Milli Uzay Programı çerçevesinde bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz.Artık benim için Miçotakis diye biri yoktur. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Biz bize yeteriz.F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz.TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız
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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye biri yok

19:52 23.05.2022 (güncellendi: 20:37 23.05.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “  Rize-Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in gelişmesine katkı sunacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.

31 Mayısta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz.

Hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli sıkıntılar yaşadığımız gerçektir. Her mesele gibi üstesinden yine biz geleceğiz.

Milli Uzay Programı çerçevesinde bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz.

Artık benim için Miçotakis diye biri yoktur. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Biz bize yeteriz.

F-16'lar konusunda öyle zannediyorum ki Amerika, herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir.

Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinlikte güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kısmıyla ilgili adımları atmaya başlıyoruz.

TSK, istihbarat, emniyet hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe yapılacak MGK'da bu hususta kararlarımızı alacağız
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