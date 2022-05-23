https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskani-erdoganin-acikladigi-uzaya-gidecek-turk-icin-gereken-sartlar-belli-oldu-1056607123.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı uzaya gidecek Türk vatandaşı için gereken şartlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı uzaya gidecek Türk vatandaşı için gereken şartlar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gidecek Türk vatandaşında aranacak kriterleri açıkladı. Adaylar için başvurular, 23... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T20:40+0300

2022-05-23T20:40+0300

2022-05-23T21:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. İçimizden biri uzaya gidecek. İnşallah onu da bizden sonra gelecek nesiller unutmayacaklar" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Adaylarda aranacak genel şartlar şöyle:Başvuru süreci nasıl işleyecek?Adaylar, ilana başvuruda bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden başvuru sistemine kayıt olacak. Sistem yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecek. Başvurular en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23'a kadar yapılabilecek. Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecek. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.Değerlendirme sonrası mülakatİlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinin, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecek. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.2 aday seçilecekTüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday TUA veya TÜBİTAK 10 yıl bünyesinde istihdam edilecek. Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, uzaya.gov.tr. adresinden yapılacak.

türkiye

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recep tayyip erdoğan