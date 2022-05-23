https://tr.sputniknews.com/20220523/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-gundem-nato-ve-ekonomi-1056583730.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem NATO ve ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem NATO ve ekonomi
Ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ana gündem, Türkiye’nin NATO üyeliğine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile yürütülen diplomasi de dış... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T06:34+0300
2022-05-23T06:34+0300
2022-05-23T06:54+0300
politika
kabine
nato
rusya
ukrayna
maymun çiçeği virüsü
recep tayyip erdoğan
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302634_0:27:1200:702_1920x0_80_0_0_b1b4e950acaf4b988ba2b1a11f7a3510.jpg
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya krizinin sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak.Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi de Kabine'nin gündeminde olacak.Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302634_116:0:1085:727_1920x0_80_0_0_f4538951ab1240e1f6d3edfdf407fbfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kabine, nato, rusya, ukrayna, maymun çiçeği virüsü, recep tayyip erdoğan, koronavirüs
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündem NATO ve ekonomi
06:34 23.05.2022 (güncellendi: 06:54 23.05.2022) Abone ol
Ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda ana gündem, Türkiye’nin NATO üyeliğine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile yürütülen diplomasi de dış politikanın öne çıkan başlıklarından olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.
Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya krizinin sahadaki son durumun da değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada olacak.
Yine son günlerde dünyanın birçok yerinde görülen maymun çiçeği virüsüne ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi de Kabine'nin gündeminde olacak.
Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.