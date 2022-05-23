https://tr.sputniknews.com/20220523/dilipak--pazar-yaniyor-adalette-sorun-var-millete-akil-verip-ahkam-keserken-ak-partinin-isi-zor-1056589502.html

Dilipak: Pazar yanıyor, adalette sorun var, millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor

Dilipak: Pazar yanıyor, adalette sorun var, millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Pazar yanıyor, adalette sorun var. AK Parti’nin vitrinindeki bir takım, ‘AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T11:35+0300

2022-05-23T11:35+0300

2022-05-23T11:35+0300

politika

abdurrahman dilipak

ak parti

chp

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AK Parti’nin seçim sonrası dövünmemek için, geçen Ankara-İstanbul seçimlerinden çıkan sonuçtaki dersi iyi çalışması gereğini yazan Dilipak “CHP’nin son mitingi, bir organizasyon başarısı kadar AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur. Yenikapı’da Kafkas halkları vardı ve güvenlik oraya da ağırlık vermişti.” diye yazdı.AK Partililerin övünmeyi bırakıp “biz nerede yanlış yaptık” diye düşünmeleri gerektiğini ifade eden Dilipak şöyle devam etti: “Bu mesaj çok açık ve net. Pazar yanıyor, adalette sorun var.. Yerli ve milli mikro oligarklar, mafyacılık oynayan bir takım adamlar, kripto görünümlü birileri ortalıkta dolaşırken ve de AK Parti’nin vitrinindeki bir takım, ‘AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AK Parti’liler' ortalıkta dolaşıp millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor.Anlayana sivrisinek saz!Millet olup-bitenin farkında mı diye bakıyorum, yoo herkes halinden memnun gibi(!?).Herkes kendilerine açılan yolda güle ağlaya gidiyor.Ak koyun da, kara koyunda kendilerine ezberletilen sloganları tekrarlayıp duruyor sanki.Hele şu pandemi sürecinde yaşananlara bakınca, başımıza gelenler az bile.Üzgünüm ama durum bu.”

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abdurrahman dilipak, ak parti, chp