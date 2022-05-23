Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/disisleri-bakani-cavusoglu-24-25-mayista-filistin-ve-israili-ziyaret-edecek-1056602787.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta yapacağı Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmut... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T17:56+0300
2022-05-23T17:56+0300
türkiye
türkiye
israil
filistin
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056386696_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_beed5627535d61a853a6a7997c00f946.jpg
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, 2010'da Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere yarın Filistin'i ziyaret edecek.Ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanan Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta ise İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapması öngörülüyor. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
türkiye
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1056386696_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_522d867dd7a059c5121e8198e76c504f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, israil, filistin, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

17:56 23.05.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs'ta yapacağı Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının yanı sıra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, 2010'da Türkiye ve Filistin Dışişleri Bakanları başkanlığında tesis edilen Ortak Komite'nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere yarın Filistin'i ziyaret edecek.
Ziyareti kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanan Çavuşoğlu'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
Çavuşoğlu'nun 25 Mayıs'ta ise İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapması öngörülüyor. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала