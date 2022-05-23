https://tr.sputniknews.com/20220523/dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi--1056612421.html

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T23:18+0300

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türkiye

karadeniz

doğu karadeniz

sağanak

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220522/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056570337.html

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karadeniz

doğu karadeniz

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