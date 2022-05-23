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Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
karadeniz
doğu karadeniz
sağanak
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220522/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-1056570337.html
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karadeniz, doğu karadeniz, sağanak, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, uyarı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

23:18 23.05.2022
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Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren etkisini artırarak Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçeleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
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