https://tr.sputniknews.com/20220523/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056585792.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar yeni haftaya 15.93 lira seviyesinden başladı. Euro ise 16.88 lirada yer alıyor. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T09:15+0300

2022-05-23T09:15+0300

2022-05-23T09:15+0300

ekonomi

dolar

euro

euro/tl

altın

yarım gram altın

gram altın

çeyrek altın

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Bugün TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.TCMB ayrıca mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve konut fiyat endeksini açıklayacak.Davos Zirvesi başladı. Öte yandan bu hafta ABD'de Çarşamba en son FED toplantı tutanakları ön plana çıkacak.Dolar 15.93 lira seviyelerinden işlem görürken Euro ise yeni haftanın ilk gününde 16.88 lirada yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının gramı yeni haftaya 951 TL'den başladı.Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.555 lira, Cumhuriyet altını da 6.202 lirada yer alıyor.Altının onsu ise 1.853,2 dolarda yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220520/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056524597.html

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