https://tr.sputniknews.com/20220523/drift-yapan-ehliyetsiz-surucuye-16-bin-473-lira-ceza-1056601160.html
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 lira ceza
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 lira ceza
Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan sürücüye, drift yapmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T16:40+0300
2022-05-23T16:40+0300
2022-05-23T16:48+0300
drift
türkiye
para cezası
antalya
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Antalya'da edinilen bilgiye göre, aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift yaptığını kabul edip, bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220516/kartalda-dugun-konvoyunda-yolu-kapatarak-drift-yapti-1056396047.html
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drift, para cezası, antalya
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 lira ceza
16:40 23.05.2022 (güncellendi: 16:48 23.05.2022) Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan sürücüye, drift yapmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.
Antalya'da edinilen bilgiye göre, aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.
Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift yaptığını kabul edip, bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.
Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.