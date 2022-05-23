https://tr.sputniknews.com/20220523/drift-yapan-ehliyetsiz-surucuye-16-bin-473-lira-ceza-1056601160.html

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 lira ceza

Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 16 bin 473 lira ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan sürücüye, drift yapmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T16:40+0300

2022-05-23T16:40+0300

2022-05-23T16:48+0300

drift

türkiye

para cezası

antalya

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Antalya'da edinilen bilgiye göre, aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift yaptığını kabul edip, bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

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türkiye

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drift, para cezası, antalya