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DSÖ Genel Direktörü: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada
DSÖ Genel Direktörü: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada" dedi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-23T15:35+0300
koronavirüs
dsö
salgın
kovid-19
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75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu, Küresel Sağlık Güvencesi planı ve DSÖ'nün 2023 itibarıyla 1 milyar kişiye daha iyi sağlık hizmeti verme hedefini değerlendirdi. Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. 2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" ifadesini kullandı. Dünyanın yeni salgınlara daha hazırlıklı olması ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Küresel Sağlık Güvencesi planının önemine dikkati çeken Ghebreyesus, 'DSÖ'nün, küresel sağlık politikalarında merkezi rol üstlenmesi gerektiğine' vurgu yaptı. Ghebreyesus, sonraki yıllar için DSÖ üyesi ülkelere, 'sağlık sektörlerini karbon salınımından arındırma, küresel hava kalitesi standartlarını uygulama, otomobile bağımlılığı azaltıp toplu taşımayı teşvik etme, sağlık tesislerinde elektrik, su ve hijyeni artırma, 2025'e kadar 24 ülkede obeziteyi durdurmak için beslenme kalitesini artırma ve sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının azaltılmasını teşvik etme' tavsiyelerinde bulundu.
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dsö, salgın, kovid-19

DSÖ Genel Direktörü: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada

15:35 23.05.2022
© AAVirüs
Virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada" dedi.
75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu, Küresel Sağlık Güvencesi planı ve DSÖ'nün 2023 itibarıyla 1 milyar kişiye daha iyi sağlık hizmeti verme hedefini değerlendirdi.
Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" ifadesini kullandı.
Dünyanın yeni salgınlara daha hazırlıklı olması ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Küresel Sağlık Güvencesi planının önemine dikkati çeken Ghebreyesus, 'DSÖ'nün, küresel sağlık politikalarında merkezi rol üstlenmesi gerektiğine' vurgu yaptı.
Ghebreyesus, sonraki yıllar için DSÖ üyesi ülkelere, 'sağlık sektörlerini karbon salınımından arındırma, küresel hava kalitesi standartlarını uygulama, otomobile bağımlılığı azaltıp toplu taşımayı teşvik etme, sağlık tesislerinde elektrik, su ve hijyeni artırma, 2025'e kadar 24 ülkede obeziteyi durdurmak için beslenme kalitesini artırma ve sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının azaltılmasını teşvik etme' tavsiyelerinde bulundu.
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