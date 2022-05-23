https://tr.sputniknews.com/20220523/dso-genel-direktoru-dunyanin-salginlara-hazirliksiz-oldugu-ortada-1056598707.html

DSÖ Genel Direktörü: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada

DSÖ Genel Direktörü: Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada" dedi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T15:35+0300

2022-05-23T15:35+0300

2022-05-23T15:35+0300

koronavirüs

dsö

salgın

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056598780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c990f4c5dbe0a6a6b7a6f8820757842b.jpg

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19 başta olmak üzere küresel salgınlara hazırlık durumu, Küresel Sağlık Güvencesi planı ve DSÖ'nün 2023 itibarıyla 1 milyar kişiye daha iyi sağlık hizmeti verme hedefini değerlendirdi. Ghebreyesus, son 5 yılda DSÖ'nün doğal afet ve salgın hastalık gibi 120'nin üzerinde acil duruma müdahale ettiğini belirterek, "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. 2023 itibarıyla küresel sağlık güvencesi planına 1 milyar kişiyi daha dahil etme planına değinen Ghebreyesus, "Bu planın oldukça gerisindeyiz. Salgından önce bile 2023'e kadar 1 milyar hedefinde 730 milyon açık vardı. Salgınla birlikte küresel sağlık sistemindeki aksamalar, bu açığı 840 milyona yükseltti" ifadesini kullandı. Dünyanın yeni salgınlara daha hazırlıklı olması ve düşük gelirli ülkelerde daha fazla kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Küresel Sağlık Güvencesi planının önemine dikkati çeken Ghebreyesus, 'DSÖ'nün, küresel sağlık politikalarında merkezi rol üstlenmesi gerektiğine' vurgu yaptı. Ghebreyesus, sonraki yıllar için DSÖ üyesi ülkelere, 'sağlık sektörlerini karbon salınımından arındırma, küresel hava kalitesi standartlarını uygulama, otomobile bağımlılığı azaltıp toplu taşımayı teşvik etme, sağlık tesislerinde elektrik, su ve hijyeni artırma, 2025'e kadar 24 ülkede obeziteyi durdurmak için beslenme kalitesini artırma ve sağlığa zararlı ürünlerin kullanımının azaltılmasını teşvik etme' tavsiyelerinde bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, salgın, kovid-19