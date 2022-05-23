https://tr.sputniknews.com/20220523/erdogan-milli-denizaltimizi-5-6-sene-icinde-donanmamiza-teslim-etmis-olacagiz-1056591364.html

Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan "İsveç'in bize uyguladığı... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:25+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

tersane

isveç

nato

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

türkiye

isveç

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recep tayyip erdoğan, türkiye, tersane, isveç, nato