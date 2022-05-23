Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/erdogan-milli-denizaltimizi-5-6-sene-icinde-donanmamiza-teslim-etmis-olacagiz-1056591364.html
Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan "İsveç'in bize uyguladığı... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T12:25+0300
2022-05-23T13:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
tersane
isveç
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056593072_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_33e4176751017987eea8dd939812aef8.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056593072_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2da7c47ba57cb0cff8784b12c8a49ceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türkiye, tersane, isveç, nato

Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

12:25 23.05.2022 (güncellendi: 13:01 23.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan "İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Milli denizaltımızı 5-6 sene içinde donanmamıza teslim etmiş olacağız.
Bize parasıyla verilmeyen silahlar, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ücretsiz olarak terör örgütlerine verildi.
NATO'da oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz. Özellikle İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız.
Türkiye NATO'da milli güvenlik konusunda somut adımları görmek istiyor
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала