https://tr.sputniknews.com/20220523/erdogan-milli-denizaltimizi-5-6-sene-icinde-donanmamiza-teslim-etmis-olacagiz-1056591364.html
Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan "İsveç'in bize uyguladığı... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T12:25+0300
2022-05-23T12:25+0300
2022-05-23T13:01+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
tersane
isveç
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056593072_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_33e4176751017987eea8dd939812aef8.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
türkiye
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056593072_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2da7c47ba57cb0cff8784b12c8a49ceb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, tersane, isveç, nato
Erdoğan: İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız
12:25 23.05.2022 (güncellendi: 13:01 23.05.2022) Abone ol
Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşan Erdoğan "İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Milli denizaltımızı 5-6 sene içinde donanmamıza teslim etmiş olacağız.
Bize parasıyla verilmeyen silahlar, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ücretsiz olarak terör örgütlerine verildi.
NATO'da oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hala yaptırımların kaldırılmasını konuşuyoruz. Özellikle İsveç'in bize uyguladığı yaptırımları hiçbir şekilde bir kenara koyamayız.
Türkiye NATO'da milli güvenlik konusunda somut adımları görmek istiyor