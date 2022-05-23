https://tr.sputniknews.com/20220523/erkan-petekkaya-cannesda-kapkaca-ugradi-hirsizi-yakalayip-polise-teslim-etti-1056591252.html

Erkan Petekkaya, Cannes'da kapkaca uğradı, hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Erkan Petekkaya, Cannes'da kapkaca uğradı, hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Oyuncu Erkan Petekkaya, 75. Cannes Film Festivali’nde kapkaççı gerilimi yaşadı. Telefonu çalınan Petekkaya, hırsızı kovalayıp yakalayarak Fransız polisine... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:23+0300

2022-05-23T12:23+0300

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erkan petekkaya

yaşam

hırsız

cannes film festivali

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‘Her Şeye Rağmen’in Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ertesi günü filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, kapkaççının saldırısına uğradı.Habertürk'ün haberine göre Petekkaya, restoranda bir süre daha oturduktan sonra oteline dönmek için festival alanından taksi durağına doğru yürürken telefonu çaldı. Petekkaya, telefonda konuşurken yürümeye devam etti. O esnada bir kapkaççı, elinden telefonu alarak koşmaya başladı.Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Petekkaya, oldukça kalabalık bir alan olmasına rağmen hırsızı kovaladı ve yaklaşık 300 metrelik bir kovalamacadan sonra yakaladı.Petekkaya, olay sonrası yaptığı açıklamada, "O kadar kalabalık bir alanda ki… İnsanların arasından zigzag yaparak hırsızı kovaladım. Ben bu kadar hızlı koşabildiğimi bilmiyordum. Hırsız genç bir çocuk olmasına rağmen yakaladım. 'Paraya ihtiyacın varsa ben sana vereceğim' diyerek 50 euro uzatıp telefonumu istedim. Kabul etmeyince bir 50 euro daha uzatıp 'Al bu paraları benim telefonumu ver' dedim. Paraları almasına rağmen telefonumu vermeyince karnına bir yumruk attıktan sonra kolundan tutup devriye gezen polislere götürdüm" dedi.Petekkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220218/erkan-petekkaya-alkol-sorunu-icin-rusyaya-gittim-1053984342.html

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erkan petekkaya, hırsız, cannes film festivali