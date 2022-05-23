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Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı: Emsal olacak
Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı: Emsal olacak
Uşak’ta, Rafet Gürsoy, tartıştığı eşine çaydanlık fırlattı. Çaydanlığı silah sayan mahkeme, Gürsoy’u 3 yıl hapse çarptırdı. Karar, Yargıtay tarafından da... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T09:21+0300
2022-05-23T09:21+0300
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yargıtay
çaydanlık
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Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan çift, çeşitli nedenlerden şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.Çift, Ağustos 2018'de akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Rafet Gürsoy, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Sabah gazetesinin haberine göre, doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. Zelihe Gürsoy, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan koca ise suçlamaları kabul etti.'Kasten yaralama' olarak görüldüZeliha Gürsoy, her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve Rafet Gürsoy'a "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220522/mahkemeden-emsal-karar-yanlis-kisiye-odeme-yapan-banka-parayi-sahibine-faiziyle-odeyecek-1056569573.html
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türkiye, yargıtay, çaydanlık

Eşine fırlattığı çaydanlık silah sayıldı: Emsal olacak

09:21 23.05.2022
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Uşak’ta, Rafet Gürsoy, tartıştığı eşine çaydanlık fırlattı. Çaydanlığı silah sayan mahkeme, Gürsoy’u 3 yıl hapse çarptırdı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan çift, çeşitli nedenlerden şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.
Çift, Ağustos 2018'de akşam yemeğinin ardından çay içerken birden bire tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Rafet Gürsoy, çaydanlığı eşi Zeliha Gürsoy'a fırlattı. Aldığı çaydanlık darbesi sonrasında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre, doktorlar, talihsiz kadının yarasının "basit tıbbi müdahale ile giderilemez" olduğunu raporladı. Zelihe Gürsoy, kocasından şikâyetçi oldu, ancak iki hafta sonra şikayetinden vazgeçti. İfadesi alınan koca ise suçlamaları kabul etti.

'Kasten yaralama' olarak görüldü

Zeliha Gürsoy, her ne kadar ikinci ifadesinde şikayetinden vazgeçse de, olayla ilgili Eşme Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Mahkeme, çaydanlığı silahtan saydı ve Rafet Gürsoy'a "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Karara yapılan itiraz ile dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, hapis cezasını kaldırarak, sanığın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğine hükmetti. İstinaf'ın kararı sonrasında hükümle ilgili olarak temyiz başvurusunda bulunuldu. Dosya, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.

Temyiz incelemesini yapan daire, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin kararını hukuka uygun olduğuna vurgu yapılarak, sanığın, haksız tahrik hükümlerinin üst hadden uygulanmasının gerektiğine, yaralama kastı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, hükmün onanmasına karar verildi. Kararla birlikte çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu.
Mahkeme salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
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