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https://tr.sputniknews.com/20220523/fatih-altayli-secim-genel-merkez-hatasindan-kaybedilirse-chp-secmeni-chp-binasini-yerle-bir-eder-1056594584.html
Fatih Altaylı: Seçim genel merkez hatasından kaybedilirse, CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder
Fatih Altaylı: Seçim genel merkez hatasından kaybedilirse, CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Altaylı, "Bu seçim... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:43+0300
2022-05-23T13:43+0300
politika
fatih altaylı
chp
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Habertürk'teki köşesinden, "Kemal Bey CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey’in adaylığını isteyebilir" diyen Altaylı, "Peki halk ister mi! İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA’lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı! Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP’lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmeyi? CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur" yorumunu yaptı.Altaylı, "AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasınız da fark etmez. Yapılması gereken şey, aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre doğru adayı, elbette Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine de bağlı kalarak belirlemektir. Ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız" ifadesini kullandı."En iyi aday seçilebilecek adaydır" diyen Altaylı, "Muhalefet açısından o adayın kim olduğunu da herkes biliyor. Zannederim Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ın adını ilk söyleyenim" dedi.
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fatih altaylı, chp, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

Fatih Altaylı: Seçim genel merkez hatasından kaybedilirse, CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder

13:43 23.05.2022
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© DHA
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirdi. Altaylı, "Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız" dedi.
Habertürk'teki köşesinden, "Kemal Bey CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey’in adaylığını isteyebilir" diyen Altaylı, "Peki halk ister mi! İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA’lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı! Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP’lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmeyi? CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur" yorumunu yaptı.
Altaylı, "AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir. Ama olmaz. Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasınız da fark etmez. Yapılması gereken şey, aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre doğru adayı, elbette Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine de bağlı kalarak belirlemektir. Ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız" ifadesini kullandı.
"En iyi aday seçilebilecek adaydır" diyen Altaylı, "Muhalefet açısından o adayın kim olduğunu da herkes biliyor. Zannederim Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ın adını ilk söyleyenim" dedi.
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