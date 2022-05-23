Fatih Erbakan: İkinci tura kalırsa Erdoğan'a destek olacağımızı söyledik başımıza gelmeyen kalmadı
23:11 23.05.2022 (güncellendi: 23:15 23.05.2022)
© İHAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
© İHA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğimizi söyledik ama başımıza gelmeyen kalmadı. O kadar ciddi tepkiler oldu ki biz de şaşırdık. Şu anda, öyle bir şey olsa bile biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haber Global canlı yayınında Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katıldı.
Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Erbakan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı.
Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğimizi söyledik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Şu anda, öyle bir şey olsa bile biz Erdoğan'a destek olmayacağız https://t.co/145AOqpBnc pic.twitter.com/aTGJrhFHdN— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 23, 2022
'Partililerimizden tepki aldık'
Erbakan aynı soruyu soran Buket Aydın'ın, "İkinci turda Erdoğan'ı mı desteklersiniz?" ifadelerine, "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'ı destekleriz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. Partililerimizden o kadar ciddi tepkiler geldi ki biz de şaşırdık." diyerek karşılık verdi.
Erbakan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
Erbakan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
'Gerçekten de bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk'
"Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan'ı destekleriz demiştik ama başımıza gelmeyen kalmadı. İlk defa da burada söylüyorum. O kadar ciddi tepkiler oldu ki, biz de şaşırdık. Özellikle Konya'da, teşkilatlarımızda bu sözümüzden dolayı rahatsız olanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu. Bizde öyle bir noktaya geldik ki, şu anda söyleyeceğimiz; böyle bir şey olsa bile, biz Tayyip Erdoğan'a destek olmayacağız. Biz her iki adayı da kendi haline bırakıp, belki de 'hiçbirine oy vermeyeceğiz' deme noktasına geldik. Teşkilatlarımızın içinde yadırgayanlar oldu, üyelerimizden ve bizi destekleyenlerden görüyoruz. AK Parti'nin oylarındaki erimeyi ve Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığı noktasındaki oylarının erimesini gösteren bir şey. Bundan 5 sene öncesine baksanız Konya'dan böyle bir şey beklemezsiniz. Ama şu anda Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kalsa, yine de 'Tayyip Bey'e vermeyelim, biz ikisine de vermeyelim' deme noktasına gelmişler. Gerçekten de bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk.