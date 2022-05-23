https://tr.sputniknews.com/20220523/filipinlerde-feribotta-yangin-en-az-7-olu-23-yarali-1056588065.html
Filipinler'de feribotta yangın: En az 7 ölü, 23 yaralı
Filipinler'de feribotta yangın: En az 7 ölü, 23 yaralı
Filipinler’de bir feribotta çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T10:33+0300
2022-05-23T10:33+0300
2022-05-23T10:36+0300
dünya
filipinler
feribot
manila
yangın
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Filipinler’in başkenti Manila’nın doğusunda yer alan Quezon şehri açıklarında bir feribotta yangın çıktı. Filipinlerin Polilio Adası'ndan yerel saatle 05.00'te yola çıkan feribotun, Quezon şehrindeki Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00’da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu feribotta çıkan yangın nedeniyle 2’si erkek 5’i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında feribottaki 120 yolcunun kurtarıldığını belirtti. Elde edilen görüntülerde feribotun alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi.
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filipinler, feribot, manila, yangın
Filipinler'de feribotta yangın: En az 7 ölü, 23 yaralı
10:33 23.05.2022 (güncellendi: 10:36 23.05.2022) Abone ol
Filipinler’de bir feribotta çıkan yangın nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Filipinler’in başkenti Manila’nın doğusunda yer alan Quezon şehri açıklarında bir feribotta yangın çıktı. Filipinlerin Polilio Adası'ndan yerel saatle 05.00'te yola çıkan feribotun, Quezon şehrindeki Real limanına ulaşmadan yerel saatle 06.00’da yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi.
Filipinler Sahil Güvenlik ekipleri, 130 kişiden fazla kişinin bulunduğu feribotta çıkan yangın nedeniyle 2’si erkek 5’i kadın olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Sahil Güvenlik ayrıca açıklamasında feribottaki 120 yolcunun kurtarıldığını belirtti.
Elde edilen görüntülerde feribotun alevler içinde kaldığı görülürken, yolcuların can yelekleri ile denizden kurtarılmayı bekledikleri anlar kaydedildi.