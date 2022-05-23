https://tr.sputniknews.com/20220523/fitch-ratings-sekerbankin-notunu-yukseltti-1056605414.html

Fitch Ratings, Şekerbank'ın notunu yükseltti

Fitch Ratings, Şekerbank'ın notunu yükseltti

Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:27+0300

2022-05-23T19:27+0300

2022-05-23T19:27+0300

ekonomi

fitch ratings

şekerbank

not

finansal

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch’ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.

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fitch ratings, şekerbank, not, finansal