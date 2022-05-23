https://tr.sputniknews.com/20220523/fitch-ratings-sekerbankin-notunu-yukseltti-1056605414.html
Fitch Ratings, Şekerbank'ın notunu yükseltti
Fitch Ratings, Şekerbank'ın notunu yükseltti
Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:27+0300
2022-05-23T19:27+0300
2022-05-23T19:27+0300
ekonomi
fitch ratings
şekerbank
not
finansal
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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch’ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
fitch ratings, şekerbank, not, finansal
Fitch Ratings, Şekerbank'ın notunu yükseltti
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Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.
Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch’ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.
Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.