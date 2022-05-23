https://tr.sputniknews.com/20220523/gaziantepte-hizli-tren-icin-test-surusleri-basladi-1056613876.html

Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı

Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı

Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T23:58+0300

2022-05-23T23:58+0300

2022-05-23T23:59+0300

gaziantep

türkiye

yüksek hızlı tren (yht)

ray

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Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e giden yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı. Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor. Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.

gaziantep

türkiye

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gaziantep, yüksek hızlı tren (yht), ray