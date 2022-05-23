https://tr.sputniknews.com/20220523/gaziantepte-hizli-tren-icin-test-surusleri-basladi-1056613876.html
Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı
Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı
Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:58+0300
2022-05-23T23:58+0300
2022-05-23T23:59+0300
gaziantep
türkiye
yüksek hızlı tren (yht)
ray
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Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e giden yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı. Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor. Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.
gaziantep
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gaziantep, yüksek hızlı tren (yht), ray
Gaziantep'te hızlı tren için test sürüşleri başladı
23:58 23.05.2022 (güncellendi: 23:59 23.05.2022) Abone ol
Gaziantep'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.
Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e giden yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı.
Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor.
Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.