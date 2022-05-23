Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/goc-idaresi-baskanligi-60-temizlik-gorevlisi-alacak-1056581206.html
Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi olarak 60 personel alınacak 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T00:49+0300
2022-05-23T00:50+0300
göç idaresi
işçi
resmi gazete
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b3dba608bf6cb02a3c6b74a43b462917.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinden Ankara (8), Edirne (12), Kayseri (6), Kırklareli (18), Muğla (5) ve Van'a (11) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre 60 işçi alımı gerçekleştirilecek.En az ilköğretim en fazla lise mezunu adaylarda, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması ve başvuru yapılan ilde ikamet etmesi şartları aranıyor. Ayrıca adayların 24 saat esasına göre vardiyalı ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun bulunmaması gerekiyor.Başvurular 23-27 Mayıs'ta İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Kura çekimi 6 Haziran'da Göç İdaresi Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.Kura sonrası şartları taşıdığı tespit edilen adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.goc.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1044547489_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_90b5be2880d84e56a6306adaeb56defb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göç idaresi, işçi, resmi gazete

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

00:49 23.05.2022 (güncellendi: 00:50 23.05.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi olarak 60 personel alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinden Ankara (8), Edirne (12), Kayseri (6), Kırklareli (18), Muğla (5) ve Van'a (11) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre 60 işçi alımı gerçekleştirilecek.
En az ilköğretim en fazla lise mezunu adaylarda, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması ve başvuru yapılan ilde ikamet etmesi şartları aranıyor. Ayrıca adayların 24 saat esasına göre vardiyalı ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun bulunmaması gerekiyor.
Başvurular 23-27 Mayıs'ta İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Kura çekimi 6 Haziran'da Göç İdaresi Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Kura sonrası şartları taşıdığı tespit edilen adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.goc.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала