https://tr.sputniknews.com/20220523/goc-idaresi-baskanligi-60-temizlik-gorevlisi-alacak-1056581206.html

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

Göç İdaresi Başkanlığı 60 temizlik görevlisi alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca sürekli işçi kadrosuna temizlik görevlisi olarak 60 personel alınacak 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T00:49+0300

2022-05-23T00:49+0300

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göç idaresi

işçi

resmi gazete

türkiye

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Göç İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinden Ankara (8), Edirne (12), Kayseri (6), Kırklareli (18), Muğla (5) ve Van'a (11) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre 60 işçi alımı gerçekleştirilecek.En az ilköğretim en fazla lise mezunu adaylarda, ilan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olması ve başvuru yapılan ilde ikamet etmesi şartları aranıyor. Ayrıca adayların 24 saat esasına göre vardiyalı ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun bulunmaması gerekiyor.Başvurular 23-27 Mayıs'ta İŞKUR'ın internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.Kura çekimi 6 Haziran'da Göç İdaresi Başkanlığı'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.Kura sonrası şartları taşıdığı tespit edilen adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.goc.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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göç idaresi, işçi, resmi gazete