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Günlük vaka sayısı iki gün üst üste binin altında
Günlük vaka sayısı iki gün üst üste binin altında
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, 922 yeni vaka olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 905... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T21:25+0300
2022-05-23T21:29+0300
vaka
koronavirüs
koronavirüs
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 922 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Bir günde toplam 123 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 105 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi. Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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vaka, koronavirüs, fahrettin koca

Günlük vaka sayısı iki gün üst üste binin altında

21:25 23.05.2022 (güncellendi: 21:29 23.05.2022)
© AATürkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, 922 yeni vaka olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 905 vakanın tespit edilmesi sonrası 3 gün üst üste vaka sayısının binin altında olması durumunda toplu taşımalarda maske kullanımının serbest olacağını açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 23 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 922 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.
Bir günde toplam 123 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 105 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,48 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 687 bin 693’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Koronavirüs- Maske- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2022
KORONAVİRÜS
Bakan Koca: Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında olunca toplu taşımada maske kullanımı serbest
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