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https://tr.sputniknews.com/20220523/hali-saha-macinda-faul-yaptigi-gerekcesiyle-pompali-tufekle-bir-kisiyi-olduren-sahis-tutuklandi-1056611848.html
Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanırken, kardeşine... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:56+0300
2022-05-23T22:56+0300
türkiye
halı saha maçı
halı saha
cinayet
pompalı tüfek
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Halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.'yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.'ye ise ev hapsi verildi.
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halı saha maçı, halı saha, cinayet, pompalı tüfek

Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

22:56 23.05.2022
© İHAHalı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı
Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanırken, kardeşine ev hapsi verildi.
Halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.'yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.'ye ise ev hapsi verildi.
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