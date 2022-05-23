https://tr.sputniknews.com/20220523/hali-saha-macinda-faul-yaptigi-gerekcesiyle-pompali-tufekle-bir-kisiyi-olduren-sahis-tutuklandi-1056611848.html

Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Halı saha maçında faul yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle bir kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklanırken, kardeşine... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T22:56+0300

2022-05-23T22:56+0300

2022-05-23T22:56+0300

türkiye

halı saha maçı

halı saha

cinayet

pompalı tüfek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056611909_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_31eec2322ebda8cdb4bcfb7fc11d7ebc.jpg

Halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi ile ağır yaralanan E.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan O.Ç.'yi ve kavgaya karıştığı tespit edilen kardeşi F.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan ağabey O.Ç. tutuklanırken, kardeşi F.Ç.'ye ise ev hapsi verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

halı saha maçı, halı saha, cinayet, pompalı tüfek