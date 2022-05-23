https://tr.sputniknews.com/20220523/halkali-bahcesehir-banliyo-hatti-bugun-aciliyor-1056584804.html
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T08:02+0300
2022-05-23T08:02+0300
2022-05-23T08:02+0300
türkiye
banliyö
metro
bahçeşehir
halkalı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyorUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.
türkiye
bahçeşehir
halkalı
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banliyö, metro, bahçeşehir, halkalı
Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor
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İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul
Kart ile seyahat edilebilecek.
Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.
7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.
2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.