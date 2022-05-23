https://tr.sputniknews.com/20220523/halkali-bahcesehir-banliyo-hatti-bugun-aciliyor-1056584804.html

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor

Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor

İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı bugün açılıyor. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T08:02+0300

2022-05-23T08:02+0300

2022-05-23T08:02+0300

türkiye

banliyö

metro

bahçeşehir

halkalı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13,5 kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası ise devam ediyor.7 ayrı metro hattında çalışmalar sürüyorUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor.2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.

türkiye

bahçeşehir

halkalı

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banliyö, metro, bahçeşehir, halkalı