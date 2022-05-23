https://tr.sputniknews.com/20220523/hastaneden-kendisiyle-donmek-istemeyen-kizini-dovup-saglik-calisanlarina-saldirdi-1056609383.html

Hastaneden kendisiyle dönmek istemeyen kızını dövüp sağlık çalışanlarına saldırdı

Hastaneden kendisiyle dönmek istemeyen kızını dövüp sağlık çalışanlarına saldırdı

Gaziantep'te Orhan Dağlı adlı bir kişi özel hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızını dövdü. Dağlı, engel olmaya çalışan sağlık görevlilerine de bıçakla... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T21:42+0300

2022-05-23T21:42+0300

2022-05-23T21:42+0300

türkiye

gaziantep

bıçak

saldırı

ambulans

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Gaziantep'te bir hastanede kendisiyle eve dönmek istemeyen kızını döven baba, daha sonra sağlık çalışanlarına saldırdı.Orhan Dağlı, geçen hafta cuma günü İnönü Caddesi’ndeki bir özel hastanede kızı İremnur D.'yi ziyaret etti.Ziyaretin ardından 50 yaşındaki Orhan Dağlı, kızından kendisiyle birlikte eve dönmesini istedi. Kızı bu isteğe olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.Tartışma sırasında kızına şiddet uygulayan Orhan Dağlı, kendisine engel olmak isteyen sağlık görevlilerine de bıçakla saldırdı. Bıçağı etrafına savurup yanına kimseyi yaklaştırmayan Dağlı, ambulans şoförü Bülent Arık'ı iki kolundan yaraladı.Hastanede tedaviye alınan Arık’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bıçakla hastane içinde korku dolu anlar yaşattıktan sonra kaçan Orhan Dağlı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.'Kendimi korumak için bıçak çektim'Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Dağlı, savcılık sorgusunda kendisini korumak için bıçak çektiğini öne sürdü.Dağlı, "Ben epilepsi hastasıyım. Olay tarihinde hastaneye kızımın yanına gittim. Kızımla aramda ufak bir tartışma oldu. Daha sonra dışarı çıktım, üzerime 10-15 kişi gelince kendimi korumak için bıçak çektim. Rahatsızlığımdan dolayı ilaç kullandığım için böyle bir şey olmuş olabilir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Orhan Dağlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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gaziantep, bıçak, saldırı, ambulans