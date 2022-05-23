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https://tr.sputniknews.com/20220523/hataydaki-orman-yanginina-iliskin-bir-kisi-tutuklandi-1056594804.html
Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T13:46+0300
türkiye
hatay
yangın
tutuklama
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Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.
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hatay, yangın, tutuklama

Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

13:46 23.05.2022
© İHAHatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.
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