https://tr.sputniknews.com/20220523/hataydaki-orman-yanginina-iliskin-bir-kisi-tutuklandi-1056594804.html

Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T13:46+0300

2022-05-23T13:46+0300

2022-05-23T13:46+0300

türkiye

hatay

yangın

tutuklama

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Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.

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hatay, yangın, tutuklama