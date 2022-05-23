https://tr.sputniknews.com/20220523/hataydaki-orman-yanginina-iliskin-bir-kisi-tutuklandi-1056594804.html
Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T13:46+0300
2022-05-23T13:46+0300
türkiye
hatay
yangın
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1056559432_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_11f6c6895c142f4e8fb19b8add974dac.jpg
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1056559432_226:0:1134:681_1920x0_80_0_0_f40daa2cc33b9700c55135f82ffade18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, yangın, tutuklama
Hatay'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
Abone ol
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü.
Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı.