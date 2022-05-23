https://tr.sputniknews.com/20220523/hollanda-gazeteciler-birligi-abnin-rt-ve-sputniki-yasaklama-kararini-adalet-divanina-tasiyor-1056606127.html

Hollanda Gazeteciler Birliği, AB'nin RT ve Sputnik'i yasaklama kararını Adalet Divanı'na taşıyor

Hollanda Gazeteciler Birliği, AB'nin RT ve Sputnik'i yasaklama kararını Adalet Divanı'na taşıyor

Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ) ile basın özgürlüğünü destekleyen bir dizi internet sağlayıcısı ve kuruluş, Russia Today (RT) ve Sputnik'in AB'de... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:50+0300

2022-05-23T19:50+0300

2022-05-23T19:50+0300

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NVJ'den yapılan açıklamada, "İnternet ve basın özgürlüğünü destekleyen bir dizi sağlayıcı ve kuruluş, Avrupa Adalet Divanı'ndan Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'in Avrupa genelinde engellenmesine ilişkin kararı bozmasını talep ediyor" dendi.NVJ, kararın iptaline ilişkin başvuru dilekçesinin yarın Avrupa Adalet Divanı'na sunulacağını bildirdi.Hollandalı kuruluşlar, AB Bakanlar Konseyi'nin demokrasinin temeli olan insan haklarıyla ilgili anlaşmalarda yer verilen bilgi edinme özgürlüğünü çiğneyerek Rus medya kuruluşlarının sansürlenmesini öngören bir karar aldığını vurguladı.Açıklamada, sansür kararının bağımsız ve titiz inceleme yapılmadan aceleyle alındığının da altı çizildi.Yasak kararı, 2 Mart'ta AB Resmi Gazetesi'nde de yayınlanmıştı. Kararda, bu kuruluşların kablo, uydu, IPTV, internet hizmet sağlayıcıları, internet video paylaşım platformları ve uygulamaları dahil her türlü mecrada yasaklandığı bildirilmişti.

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