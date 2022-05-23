https://tr.sputniknews.com/20220523/ilk-asya-turuna-cikan-biden-abd-japonya-ittifaki-hint-pasifik-baris-ve-refahi-icin-kose-tasi-1056584936.html
İlk Asya turuna çıkan Biden: ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşı
İlk Asya turuna çıkan Biden: ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşı
ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgeye fayda sağlayacağını söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T08:18+0300
2022-05-23T08:18+0300
2022-05-23T08:20+0300
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Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından dün geldiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor. Biden, başkentin Minato bölgesindeki Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından karşılandı. Düzenlenecek 'Japonya-ABD zirvesinin basına açık bölümünde konuşan Biden, Japon Başbakan Kişida'yı 'iyi dost olarak niteledi. ABD'nin 'müttefiki Japonya'nın savunmasına tam bağlı olduğunu' kaydeden Biden, "ABD-Japonya ittifakı Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşıdır" diye konuştu.İki ülkenin 'bugün de gelecekte de zorlukları birlikte karşılayacağını' kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna operasyonu karşısında Japonya'nın tutumundan dolayı teşekkürlerini iletti. Japonya Başbakanı da 'sembol' olarak nitelediği ziyaretin, 'ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilgisini her şart altında güçlendireceğini gösterdiğini' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-baskani-biden-japonya-imparatoru-naruhito-ile-gorustu-1056584061.html
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İlk Asya turuna çıkan Biden: ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşı
08:18 23.05.2022 (güncellendi: 08:20 23.05.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgeye fayda sağlayacağını söyledi.
Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından dün geldiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor.
Biden, başkentin Minato bölgesindeki Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından karşılandı.
Düzenlenecek 'Japonya-ABD zirvesinin basına açık bölümünde konuşan Biden, Japon Başbakan Kişida'yı 'iyi dost olarak niteledi.
ABD'nin 'müttefiki Japonya'nın savunmasına tam bağlı olduğunu' kaydeden Biden, "ABD-Japonya ittifakı Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşıdır" diye konuştu.
İki ülkenin 'bugün de gelecekte de zorlukları birlikte karşılayacağını' kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna operasyonu karşısında Japonya'nın tutumundan dolayı teşekkürlerini iletti.
Japonya Başbakanı da 'sembol' olarak nitelediği ziyaretin, 'ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilgisini her şart altında güçlendireceğini gösterdiğini' söyledi.